Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 14.08.26
Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+0,16 %) genz vorne. Gefolgt von Dow Jones (-0,11 %), DAX Performance (+0,26 %), US Tech 100 (+0,15 %), Siemens AG,AMD Advanced Micro Devices (-0,32 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Dow Jones
|DN1SNB
|Long
|20,28
|424,80 Tsd.
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,55
|294,58 Tsd.
|US Tech 100
|DN39XH
|Long
|254,36 Tsd.
|DAX Performance
|DN31HB
|Long
|18,47
|210,20 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Kla-Tencor Corp. Reg. Shares
|PK64F3
|Long
|2,51
|152,89 Tsd.
|DAX Performance
|DN02JN
|Long
|19,36
|22,49 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AYR
|Long
|19,59
|17,00 Tsd.
|DAX Performance
|DU02YN
|Short
|-27,28
|11,04 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7A8P
|Short
|-14,26
|10,50 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Siemens AG,AMD Advanced Micro Devices
|
Sonstige
|A2U4H1
|170,59 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|UBS2KY
|111,31 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|DJ4H96
|105,82 Tsd.
|TUI AG
|
Sonstige
|A2U4H2
|74,05 Tsd.
|Schneider Electric SE
|
Classic
|DN2QR1
|67,87 Tsd.
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