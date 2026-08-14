🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsHomann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 AnleihevorwärtsNachrichten zu Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Prognose sinkt

    Homann Holzwerkstoffe steht 2026 vor einem herausfordernden Halbjahr: stabile Umsätze treffen auf deutlich rückläufige Erträge und hohe Kostenbelastungen.

    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Prognose sinkt
    • Homann Holzwerkstoffe erzielte im ersten Halbjahr 2026 vorläufige Umsatzerlöse von rund 194,4 Mio. Euro und lag damit nahezu auf Vorjahresniveau (195,0 Mio. Euro).
    • Das um Währungseffekte bereinigte EBITDA sank deutlich auf -1,4 Mio. Euro nach 22,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Belastend wirkten vor allem die schwache Nachfrage aus der Möbelindustrie, hohe Anlaufverluste im litauischen Werk sowie Kostensteigerungen von teilweise über 50 % bei Chemikalien, Holz, Energie und Transport infolge des Nahost-Konflikts.
    • Ohne die Anlaufverluste in Litauen hätte das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr bei 13,9 Mio. Euro gelegen; seit Juni zeigte sich eine leichte Nachfragebelebung und ein Großteil der Kostensteigerungen konnte weitergegeben werden.
    • Im Werk Pagiriai in Litauen wird die Kapazität vorübergehend angepasst, wodurch die operativen Verluste im zweiten Halbjahr voraussichtlich um 5 bis 6 Mio. Euro sinken sollen.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde gesenkt: Erwartet werden nun ein Umsatz etwa auf Vorjahresniveau von rund 383 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro statt eines moderaten Anstiegs gegenüber dem Vorjahreswert von 38,2 Mio. Euro.

    Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 101,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,66 % im Minus.


    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32

    -1,32 %
    -1,17 %
    +1,35 %
    +3,23 %
    -1,37 %
    +1,11 %
    ISIN:NO0013536169WKN:A4DFTR
    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Prognose sinkt Homann Holzwerkstoffe steht 2026 vor einem herausfordernden Halbjahr: stabile Umsätze treffen auf deutlich rückläufige Erträge und hohe Kostenbelastungen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     