Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32: Prognose sinkt
Homann Holzwerkstoffe steht 2026 vor einem herausfordernden Halbjahr: stabile Umsätze treffen auf deutlich rückläufige Erträge und hohe Kostenbelastungen.
- Homann Holzwerkstoffe erzielte im ersten Halbjahr 2026 vorläufige Umsatzerlöse von rund 194,4 Mio. Euro und lag damit nahezu auf Vorjahresniveau (195,0 Mio. Euro).
- Das um Währungseffekte bereinigte EBITDA sank deutlich auf -1,4 Mio. Euro nach 22,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Belastend wirkten vor allem die schwache Nachfrage aus der Möbelindustrie, hohe Anlaufverluste im litauischen Werk sowie Kostensteigerungen von teilweise über 50 % bei Chemikalien, Holz, Energie und Transport infolge des Nahost-Konflikts.
- Ohne die Anlaufverluste in Litauen hätte das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr bei 13,9 Mio. Euro gelegen; seit Juni zeigte sich eine leichte Nachfragebelebung und ein Großteil der Kostensteigerungen konnte weitergegeben werden.
- Im Werk Pagiriai in Litauen wird die Kapazität vorübergehend angepasst, wodurch die operativen Verluste im zweiten Halbjahr voraussichtlich um 5 bis 6 Mio. Euro sinken sollen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde gesenkt: Erwartet werden nun ein Umsatz etwa auf Vorjahresniveau von rund 383 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro statt eines moderaten Anstiegs gegenüber dem Vorjahreswert von 38,2 Mio. Euro.
Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 101,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
-1,66 % im Minus.
-1,32 %
-1,17 %
+1,35 %
+3,23 %
-1,37 %
+1,11 %
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