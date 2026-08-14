JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik des IT-Dienstleisters habe auch im zweiten Quartal enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das Margenprofil habe sich jedoch als belastbar erwiesen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 78,05EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: Nagarro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
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