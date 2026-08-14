DZ BANK stuft Fresenius SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius beim fairen Aktienwert von 58 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal hätten über den Erwartungen gelegen, schrieb Sven Kürten am Freitag. Zudem habe der Medizinkonzern den Jahresausblick angehoben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 47,25EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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