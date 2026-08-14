Masterflex: Wachstumsschub nimmt Konturen an

Dass Masterflex diese Expansion aus einer Position der Stärke angeht, zeigt die Entwicklung im ersten Halbjahr. Trotz der schwierigen geopolitischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen erhöhte sich der Umsatz um 1,7 Prozent auf 54,3 Mio. Euro. Das operative EBIT legte um 1,9 Prozent auf 8,0 Mio. Euro zu, die operative EBIT-Marge verbesserte sich leicht von 14,7 auf 14,8 Prozent. Damit behauptet das Unternehmen das hohe Profitabilitätsniveau, das es sich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat.

Bei Masterflex könnte 2026 vor allem zum Übergangsjahr für eine deutlich dynamischere Entwicklung werden. Zwei zentrale Wachstumsprojekte stehen inzwischen vor der Phase, in der sie erstmals nennenswert zum Geschäft beitragen sollen. Der neue Standort in Marokko wird hochgefahren, zugleich beginnen im zweiten Halbjahr die ersten Auslieferungen aus dem größten Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte. Vor allem ab dem vierten Quartal sollte sich das zunehmend in den Zahlen bemerkbar machen, bevor 2027 ein deutlich stärkeres Wachstum möglich erscheint.

Auch die Nachfrage liefert weiterhin eine solide Grundlage. Der Auftragsbestand ist seit dem Jahresende von 19,8 auf 21,8 Mio. Euro gestiegen. Dabei zahlt sich erneut die breite Positionierung aus: Masterflex adressiert mit seinen spezialisierten Schlauch- und Verbindungssystemen unterschiedliche Märkte wie Medizintechnik, Luftfahrt und Maschinenbau und kann dadurch Schwächen einzelner Branchen besser auffangen.

Das Management sieht daher keinen Anlass, von den Jahreszielen abzurücken. Für 2026 werden weiterhin 103 bis 108 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT zwischen 13 und 16 Mio. Euro erwartet. Große Wachstumssprünge impliziert das für das laufende Jahr noch nicht. Wesentlich interessanter ist aber die Perspektive für 2027, wenn die derzeit anlaufenden Projekte erstmals über ein volles Jahr zum Geschäft beitragen.

Genau darin könnte auch für die Aktie der nächste Impuls liegen. Das Papier arbeitet sich seit Monaten an der Zone um das Mehrjahreshoch aus 2025 knapp unter 15 Euro ab. Gelingt es Masterflex, die Wachstumsprojekte wie geplant hochzufahren und damit die erwartete Beschleunigung für 2027 zunehmend abzusichern, könnte die weiterhin moderate Bewertung genügend Spielraum für einen erneuten Angriff auf diese Widerstandszone bieten.

(aktien-global.de, erstellt 14.08.26, 12:19 Uhr, veröffentlicht 14.08.26, 12:26 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 14,35EUR auf Tradegate (14. August 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.

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