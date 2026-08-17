Bundesentscheidung für Crawford – Finanzierung bleibt die Bewährungsprobe

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.08.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist zu einem geopolitischen Wettbewerbsfaktorgeworden. Nickel bleibt vor allem ein Werkstoff für Edelstahl und Speziallegierungen. Hinzukommt Nachfrage aus Batterien und weiteren Energieanwendungen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur dürfte die Nickelnachfrage bis 2040 – abhängig vom Szenario – weiter deutlich wachsen. Gleichzeitig ist die Angebotsseite stark konzentriert: Indonesien war nach USGS-Schätzung 2024 für rund 62 % der weltweiten Minenproduktion verantwortlich, während die IEA auch bei der Raffination eine zunehmende Konzentration feststellt. Für westliche Volkswirtschaften gewinnt daher die Diversifizierung belastbarer Lieferketten an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Canada Nickel (WKN: A2P0XC) als Entwickler eines großen kanadischen Nickel-Sulfid-Portfolios.

Das zu 100 % gehaltene Crawford Nickel-Cobalt Sulphide Projekt ist das Flaggschiff im Timmins Nickel District in Ontario. Die Machbarkeitsstudie aus 2023 beschreibt einen groß dimensionierten Tagebau mit langer geplanter Laufzeit. Hinzu kommt das vom Unternehmen verfolgte Potenzial, CO₂ durch die Mineralisierung in ultramafischem Gestein beziehungsweise Aufbereitungsrückständen dauerhaft zu binden.

Quelle: Canada Nickel

Allerdings setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) nicht ausschließlich auf Crawford. Das Management verfolgt die Strategie, einen großflächigen Nickel-Distrikt zu entwickeln, dessen Lagerstätten perspektivisch gemeinsame oder abgestimmte Infrastruktur nutzen könnten. Die Meldungen seit Ende Juli zeigen zugleich, wie eng geologische Fortschritte, Genehmigungen und Finanzierung bei einem Projektentwickler miteinander verknüpft sind.

Der Timmins Nickel District gewinnt weiter an Substanz

Ein wichtiger Baustein war die Unternehmensmeldung vom 23. Juli 2026. Canada Nickel veröffentlichte erstmals eine Mineralressourcenschätzung für Nesbitt und zugleich eine aktualisierte Ressource für Deloro. Die Zahlen erweitern die geologische Datenbasis des District-Ansatzes, sind jedoch weder mit Reserven noch mit einer bereits feststehenden Produktionsplanung gleichzusetzen.

Mit Nesbitt umfasst der Timmins Nickel District inzwischen neun Lagerstätten mit veröffentlichten Mineralressourcen. Nach der Unternehmensübersicht summieren sich die „gemessenen undangezeigten“-Ressourcen auf rund 4,36 Mrd. Tonnen mit 0,24 % Nickel beziehungsweise rund10,29 Mio. Tonnen enthaltenes Nickel. Hinzu kommen rund 5,70 Mrd. Tonnen „abgeleitete“- Ressourcen mit 0,23 % Nickel beziehungsweise rund 13,17 Mio. Tonnen enthaltenes Nickel.

Quelle: Canada Nickel

Bei Deloro erhöhte sich das in der „angezeigten“-Ressource enthaltene Nickel gegenüber der Schätzung von 2024 laut Unternehmen um 46 % auf rund 0,30 Millionen Tonnen. Das enthaltene Nickel der „abgeleiteten“- Ressource stieg um 39 % auf rund 1,25 Millionen Tonnen. Die aktualisierte Schätzung umfasst 119 Millionen Tonnen „angezeigte“-Ressourcen mit 0,25 % Nickel und 498 Mio. Tonnen „abgeleitete“-Ressourcen mit 0,25 % Nickel. Das stärkt die Rohstoffbasis, ersetzt jedoch keine standortspezifische Wirtschaftlichkeits- oder Entwicklungsentscheidung.

Reid liefert neue Argumente für den District-Ansatz

Wieviel Explorationspotenzial im Timmins Nickel District noch steckt, zeigen die am 6. August 2026veröffentlichten Bohrergebnisse vom zu 100 % gehaltenen Reid Nickel Sulphide Projekt, rund 39 Kilometer nordwestlich von Timmins. Der geophysikalische Footprint ist nach Unternehmensangaben etwa 2,5-mal so groß wie jener von Crawford. Das laufende Programm umfasst neun Bohrungen, veröffentlicht wurden die Analyseergebnisse der ersten beiden. Ziel ist es, frühere Bohrabschnitte zu verdichten und potenzielle Zonen besser abzugrenzen, um sie gegebenenfalls in künftigen Ressourcenschätzungen zu berücksichtigen oder höher zu klassifizieren.

Quelle: Canada Nickel

Besonders hervorzuheben ist REI26-92A: Das Bohrloch durchschnitt 576,6 m mit durchschnittlich 0,29 % Nickel. Darin lagen 221,6 m mit 0,33 % Nickel sowie 43,5 m mit 0,54 % Nickel, einschließlich 4,5 m mit 1,01 % Nickel. Nach Angaben des Unternehmens sind dies die höchsten bislang bei Reid gemeldeten Nickelgehalte.

Auch REI26-90B lieferte einen langen Mineralisierungsabschnitt: 801,4 m mit durchschnittlich 0,26 % Nickel. Bei der Interpretation ist allerdings Vorsicht geboten: Alle Längen sind Bohrlochlängen und die wahre Mächtigkeit ist nicht bestimmt. Die Resultate sind daher Hinweise auf Ausdehnung und Kontinuität, aber nicht unmittelbar mit einer späteren wirtschaftlichen Abbaubreite gleichzusetzen.

Die am 12. Januar 2026 veröffentlichte Reid-Ressource umfasst nach der jüngsten Meldung 0,87 Milliarden Tonnen ‚angezeigte‘-Ressourcen mit 0,23 % Nickel und rund 2,0 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel sowie 1,45 Millirden Tonnen ‚abgeleitete‘-Ressourcen mit 0,22 % Nickel und rund 3,2 Mio. Tonnen enthaltenem Nickel. Das Bohrprogramm könnte die Datenbasis verdichten.

Für den Investment Case ist Reid vor allem als möglicher zweiter Anker des District-Ansatzes relevant. Die bisherigen Bohrergebnisse belegen Mineralisierung, aber noch keinen eigenständigen Minenplan. Ob Reid später Crawford ergänzt, hängt unter anderem von weiteren Bohrungen, Metallurgie, Wirtschaftlichkeitsstudien, Genehmigungen, Infrastruktur und Finanzierung ab.

Finanzierung verlängert und neue in Aussicht

Am 28. Juli 2026 verlängerte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die Fälligkeit des 32 Mio. USDschweren Auramet-Darlehens vom 9. August auf den 9. November 2026. Dafür sind eine Verlängerungsgebühr von 856.288 USD sowie – vorbehaltlich der TSXV-Genehmigung – 5,5 Millionen einjährige Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,52 CAD vorgesehen. Im Gegenzugsollen 3,5 Mio. zuvor ausgegebene Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,81 CAD aufgehoben werden.

Am 12. August 2026 kündigte das Unternehmen zudem eine nicht vermittelte Privatplatzierung an und erhöhte das geplante Bruttovolumen noch am selben Tag von 15 Mio. CAD auf bis zu 21 Mio. CAD. Vorgesehen sind bis zu 14 Mio. Einheiten zu 1,50 CAD. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant soll 36 Monate lang zum Erwerb einer Aktie zu 2,25 CAD berechtigen. Der Abschluss ist für etwa den 28. August 2026 vorgesehen und steht unter üblichen Bedingungen einschließlich der TSXV-Genehmigung.

Falls die Platzierung wie angekündigt abgeschlossen wird, sollen die Nettoerlöse Genehmigungs- und Engineeringarbeiten, die Rückzahlung von Verbindlichkeiten sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren. Damit entsteht potenziell Liquidität, aber noch keine vollständige Crawford-Projektfinanzierung.

Bundesentscheidung reduziert ein Kernrisiko

Am 31. Juli 2026 erteilte der zuständige Bundesminister für Crawford eine positive Decision Statement im kanadischen Impact-Assessment-Verfahren. Nach Angaben von Unternehmen und Impact Assessment Agency of Canada ist Crawford das erste Bergbauprojekt mit einer solchen Entscheidung unter dem seit 2019 geänderten Impact Assessment Act. Die Entscheidung enthält rechtlich bindende Bedingungen für den gesamten Projektlebenszyklus.

Der Meilenstein reduziert einen wesentlichen Teil der bundesrechtlichen Verfahrensunsicherheit, ist aber nicht mit einer vollständigen Bau- und Betriebsgenehmigung gleichzusetzen. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) muss weiterhin detailliertes Engineering, die Projektfinanzierung sowie verbleibende Genehmigungen auf Provinz- und Bundesebene vorantreiben. Auch die endgültige Bau- beziehungsweise Investitionsentscheidung steht aus, das Unternehmen nennt hierfür nun das Jahr 2027.

Eine von Mansfield Consulting erstellte wirtschaftliche Wirkungsanalyse schätzt – auf Basis der Crawford-Machbarkeitsstudie von 2023 – über die Projektlaufzeit einen Beitrag von rund 70 Mrd. CAD zum kanadischen Bruttoinlandsprodukt und rund 185.000 Personenjahre Beschäftigung. Dies sind modellbasierte Schätzungen einer Drittstudie, keine bereits realisierten volkswirtschaftlichen Effekte. Sie unterstreichen die mögliche strategische Bedeutung des Projekts.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-new-resource-estimates ...

Fazit: Der Investment Case wird konkreter – die Finanzierung entscheidet

Die Meldungen seit Ende Juli ergeben ein differenziertes Bild: Die positive bundesrechtliche Impact-Assessment-Entscheidung ist der wichtigste Fortschritt, Nesbitt und Deloro verbreiterndie Ressourcenbasis und Reid liefert neue geologische Argumente. Gleichzeitig zeigen die kostenpflichtige Verlängerung des Auramet-Darlehens und die angekündigte Privatplatzierung, dass die Finanzierung der nächsten Entwicklungsschritte zentral bleibt.

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) entwickelt sich von einem Explorationsunternehmen zu einem Projektentwickler mit einem breiten Nickel-Sulfid-Portfolio. Crawford ist im Bundesverfahren deutlich weiter, aber noch nicht vollständig genehmigt oder finanziert. Reid und die übrigen Lagerstätten können den District-Ansatz stärken, ihr Beitrag zu einer späteren Produktion ist derzeit jedoch nicht festgelegt.

Die geplante Finanzierung von bis zu 21 Mio. CAD könnte bei erfolgreichem Abschluss kurzfristig Mittel für Engineering, Genehmigungen, Schuldentilgung und Betriebskapital bereitstellen. Unterm Strich ist der Investment Case geologisch und regulatorisch belastbarer als noch vor wenigen Wochen, zugleich aber nicht wesentlich risikoärmer in jeder Dimension. Entscheidend sind nun der Abschluss der angekündigten Privatplatzierung, der Umgang mit dem Auramet-Darlehen, die verbleibenden Genehmigungen, eine tragfähige Gesamtfinanzierung und schließlich eine positive Bauentscheidung.

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Quellenbasis:

Canada Nickel Company Inc.: Pressemeldungen vom 23.07.2026 (Nesbitt/Deloro), 28.07.2026 (Auramet-Darlehen), 31.07.2026 (Crawford Decision Statement), 06.08.2026 (Reid) und 12.08.2026 (Privatplatzierung/Upsize); Crawford-Machbarkeitsstudie 2023 und Economic Impact Study 2025; Impact Assessment Agency of Canada: Decision Statement und Projektregister vom 31.07.2026; International Energy Agency: Global Critical Minerals Outlook 2026; U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026; Weltbank: Commodity Markets Outlook 2026; Commodity-TV. Abruf und redaktioneller Stand: 14.08.2026.

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