217 0 Kommentare Diginex und Resulticks besiegeln KI-Konzern für Kundenbindung und ESG

Mit einem milliardenschweren Aktiendeal schmieden Diginex und Resulticks einen globalen KI-Champion für Kundenbindung, ESG-Reporting und nachhaltiges Wachstum.

Diginex und Resulticks haben eine angepasste endgültige Vereinbarung zur Fusion unterzeichnet; gemeinsam soll ein globaler, KI-gestützter Konzern für Kundenbindung sowie ESG- und Nachhaltigkeitsdaten entstehen.

Resulticks erzielte 2025 einen Umsatz von 150 Mio. US-Dollar und einen Nettogewinn von 17 Mio. US-Dollar; seit Beginn der Pandemie wuchs das Unternehmen durchschnittlich um mehr als 60 % pro Jahr.

Die Übernahme von 100 % der Resulticks-Anteile wird mit 1,05 Mrd. US-Dollar bewertet und vollständig durch die Ausgabe von 600 Mio. neuen Diginex-Aktien zu jeweils 1,75 US-Dollar finanziert.

Resulticks-Aktionäre und neue Investoren sollen nach Abschluss rund 86 % des erweiterten Grundkapitals halten; dadurch werden die Resulticks-Gründer zu Mehrheitsaktionären des kombinierten Unternehmens.

Zur Finanzierung wurden private Investitionszusagen von insgesamt 70 Mio. US-Dollar gesichert: mindestens 20 Mio. US-Dollar für Diginex und 50 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit Resulticks. Der Abschluss wird für den 30. Oktober 2026 angestrebt.

Der Abschluss steht unter mehreren Bedingungen, darunter die Zustimmung der Diginex-Aktionäre, behördliche Genehmigungen, die Nasdaq-Erstnotierung und weitere Zustimmungen. Nach der Transaktion soll Resulticks-Mitgründerin Redickaa Subrammanian den Vorsitz des neuen Unternehmens übernehmen.





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