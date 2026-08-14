Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent
- Nagarro stimmt Übernahme durch Persistent zu
- Angebot bewertet Nagarro mit über einer Milliarde
- Vollzug ab Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro will sich von dem indischen Konzern Persistent übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat sähen den Angebotspreis von 81 Euro je Aktie als angemessen und fair an, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mit. Die Offerte bewertet das Aktienkapital von Nagarro insgesamt mit gut einer Milliarde Euro. Wenn genügend Anteilseigner das Angebot annehmen und die zuständigen Behörden zustimmen, soll die Mehrheitsübernahme im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen werden, hieß es weiter.
Persistent hatte schon Ende Juni mitgeteilt, mindestens gut die Hälfte der Anteile erwerben zu wollen. Rund 20 Prozent hat sich das Unternehmen schon von Nagarros Gründerfamilie gesichert und damit einen großen ersten Schritt gemacht. Der Kurs der Nagarro-Aktie hatte sich nach der damaligen Ankündigung mehr als verdoppelt. Auf die Nachrichten vom Freitagmittag reagierte er hingegen kaum noch: Kurz nach der Mitteilung lag er mit 0,1 Prozent im Plus bei 78,10 Euro./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 18.665 auf Ariva Indikation (14. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -11,71 %/+3,65 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Nagarro - A3H220 - DE000A3H2200
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Interessante Angebotsunterlage. Es wird ein Squeeze Out angestrebt. Sollte dieser nicht direkt erreichbar sein, sollen so schöne Dinge wie ein Delisting und ein Rechtsformwechsel für Bewegung beim Streubesitz sorgen ...
„Persistent geht von einem Vollzug der Transaktion bis zum Ende von Q1 2027 aus, vorbehaltlich behördlicher Freigaben und sonstiger üblicher Bedingungen.”
Somit das Geld kommt wahrscheinlich erst in einem halben Jahr.
Also die BaFin Geschichte muss ja schon etwas länger laufen, denn die Mitteilung diese Woche ist ja das Ergebnis der Überprüfung. Der BaFin Bescheid war vom 10.6.26. Der Widerspruch von Nagarro wurde vom OLG F mit Beschluss vom 14.7.26 abgelehnt. Die Details, was die BaFin bemängelt, finden sich hier: