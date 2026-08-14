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    Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagarro stimmt Übernahme durch Persistent zu
    • Angebot bewertet Nagarro mit über einer Milliarde
    • Vollzug ab Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant
    Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro will sich von dem indischen Konzern Persistent übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat sähen den Angebotspreis von 81 Euro je Aktie als angemessen und fair an, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mit. Die Offerte bewertet das Aktienkapital von Nagarro insgesamt mit gut einer Milliarde Euro. Wenn genügend Anteilseigner das Angebot annehmen und die zuständigen Behörden zustimmen, soll die Mehrheitsübernahme im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen werden, hieß es weiter.

    Persistent hatte schon Ende Juni mitgeteilt, mindestens gut die Hälfte der Anteile erwerben zu wollen. Rund 20 Prozent hat sich das Unternehmen schon von Nagarros Gründerfamilie gesichert und damit einen großen ersten Schritt gemacht. Der Kurs der Nagarro-Aktie hatte sich nach der damaligen Ankündigung mehr als verdoppelt. Auf die Nachrichten vom Freitagmittag reagierte er hingegen kaum noch: Kurz nach der Mitteilung lag er mit 0,1 Prozent im Plus bei 78,10 Euro./stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 18.665 auf Ariva Indikation (14. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um -0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd..

    Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 81,00EUR was eine Bandbreite von -11,71 %/+3,65 % bedeutet.





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