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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen von der sich verbessernden Lage auf dem US-Lkw-Markt sowie von Preiserhöhungen in Europa profitieren. Letztere dürften darauf abzielen, die höheren Kosten auszugleichen./la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 56,20EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nicolai Kempf
    Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 76
    Kursziel alt: 76
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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