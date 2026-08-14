DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
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Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 57,50EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Ottobock
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
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