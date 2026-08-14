DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ottobock auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 57,50EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Ottobock

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

