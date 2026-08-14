Autonome Lkw vor dem Durchbruch? Kodiak AI erhält wichtige Zulassung

Kodiak AI hat vom Autonomous Vehicle Tester-Programm des kalifornischen Verkehrsministeriums eine Genehmigung für Fahrtests erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Genehmigung, die das Unternehmen am Donnerstag erhielt, erlaubt es Entwicklern schwerer autonomer Fahrzeuge, ihre Technologie auf kalifornischen Straßen zu testen und einzusetzen, solange sich ein Fahrer am Steuer befindet, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien des Unternehmens legten am Freitag im vorbörslichen Handel um über 2 Prozent zu. Die Genehmigung ist für Kodiak ein wichtiger regulatorischer Schritt. Kalifornien hatte sein Testprogramm für autonome Fahrzeuge erst im Frühjahr 2026 auf schwere Nutzfahrzeuge ausgeweitet. Damit gehört Kodiak zu den frühen Unternehmen, die autonome Lkw unter dem neuen Regelwerk auf öffentlichen Straßen testen dürfen.

Die aktuelle Erlaubnis ist allerdings nur die erste Stufe. Zunächst müssen die Fahrzeuge mit einem menschlichen Sicherheitsfahrer unterwegs sein. Erst später wären Tests ohne Fahrer und schließlich ein vollständig fahrerloser kommerzieller Betrieb möglich. Für Kodiak ist die Genehmigung deshalb vor allem ein Türöffner für den wichtigen kalifornischen Markt. Operativ ist das Unternehmen bereits weiter als viele reine Entwicklungsfirmen. Kodiak setzt seine Technologie unter anderem im Güterverkehr und bei Atlas Energy Solutions ein und arbeitet an der Ausweitung autonomer Langstreckenverbindungen. Eine spätere Zulassung für fahrerlose Tests in Kalifornien könnte daher zum nächsten wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und die Aktie werden.

In Europa gibt es zwar zahlreiche Testprojekte für automatisiertes und autonomes Fahren, doch ein einheitlicher grenzüberschreitender Einsatz ist noch schwieriger. Die EU versucht deshalb gerade, gemeinsame Testkorridore und Genehmigungsverfahren aufzubauen. Im Juni 2026 unterstützten 18 Mitgliedstaaten eine Initiative für groß angelegte, grenzüberschreitende Testfelder – ausdrücklich auch für Güterverkehr und Logistik.

Gerade bei autonomen Lkw ist Europa bislang stark von Pilotprojekten geprägt. Das EU-geförderte MODI-Projekt testet beispielsweise selbstfahrende Trucks mit dem Ziel, automatisierten Güterverkehr über Landesgrenzen hinweg zu ermöglichen. Der entscheidende Knackpunkt sind dabei nicht nur die Fahrzeuge selbst, sondern unterschiedliche nationale Genehmigungen, Infrastruktur und die Übergabe zwischen verschiedenen Straßennetzen. Regulatorisch kommt allerdings Bewegung hinein. Im Juni 2026 verabschiedete die UNECE erstmals einen globalen Rahmen für vollständig autonome Fahrsysteme. Dieser soll gemeinsame Sicherheits-, Prüf- und Überwachungsstandards schaffen und könnte damit auch in Europa den Weg für Level-4- und Level-5-Fahrzeuge erleichtern.

Für Kodiak ist dabei auch die Verbindung zu deutschen Industrie- und Finanzpartnern interessant. Sowohl BMW als auch Bosch sind weiterhin beteiligt, ihre Rollen unterscheiden sich jedoch deutlich. BMW ist vor allem über seinen Venture-Arm als Finanzinvestor engagiert. Bosch spielt dagegen eine operative Schlüsselrolle und arbeitet als Industriepartner daran, Kodiaks Technologie für eine breitere Serien- und Massenproduktion vorzubereiten. Damit reicht das europäische Interesse an Kodiak über reine Kapitalbeteiligungen hinaus und umfasst auch die industrielle Skalierung der autonomen Lkw-Technologie.

Die Aktie von Kodiak AI ist am Freitag (14:55 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,96 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 3,58 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kodiak AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 3,586EUR auf Tradegate (14. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

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