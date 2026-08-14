🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKodiak AI AktievorwärtsNachrichten zu Kodiak AI

    Kalifornien gibt grünes Licht

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Autonome Lkw vor dem Durchbruch? Kodiak AI erhält wichtige Zulassung

    Kodiak AI darf autonome Lkw in Kalifornien testen. Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum fahrerlosen Güterverkehr.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kodiak darf autonome Lkw in Kalifornien testen
    • Zunächst fährt bei den Tests ein Sicherheitsfahrer
    • UNECE schafft Rahmen für autonome Lkw in Europa
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Kalifornien gibt grünes Licht - Autonome Lkw vor dem Durchbruch? Kodiak AI erhält wichtige Zulassung
    Foto: OpenAI

    Kodiak AI hat vom Autonomous Vehicle Tester-Programm des kalifornischen Verkehrsministeriums eine Genehmigung für Fahrtests erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Genehmigung, die das Unternehmen am Donnerstag erhielt, erlaubt es Entwicklern schwerer autonomer Fahrzeuge, ihre Technologie auf kalifornischen Straßen zu testen und einzusetzen, solange sich ein Fahrer am Steuer befindet, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien des Unternehmens legten am Freitag im vorbörslichen Handel um über 2 Prozent zu. Die Genehmigung ist für Kodiak ein wichtiger regulatorischer Schritt. Kalifornien hatte sein Testprogramm für autonome Fahrzeuge erst im Frühjahr 2026 auf schwere Nutzfahrzeuge ausgeweitet. Damit gehört Kodiak zu den frühen Unternehmen, die autonome Lkw unter dem neuen Regelwerk auf öffentlichen Straßen testen dürfen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Die aktuelle Erlaubnis ist allerdings nur die erste Stufe. Zunächst müssen die Fahrzeuge mit einem menschlichen Sicherheitsfahrer unterwegs sein. Erst später wären Tests ohne Fahrer und schließlich ein vollständig fahrerloser kommerzieller Betrieb möglich. Für Kodiak ist die Genehmigung deshalb vor allem ein Türöffner für den wichtigen kalifornischen Markt. Operativ ist das Unternehmen bereits weiter als viele reine Entwicklungsfirmen. Kodiak setzt seine Technologie unter anderem im Güterverkehr und bei Atlas Energy Solutions ein und arbeitet an der Ausweitung autonomer Langstreckenverbindungen. Eine spätere Zulassung für fahrerlose Tests in Kalifornien könnte daher zum nächsten wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und die Aktie werden.

    In Europa gibt es zwar zahlreiche Testprojekte für automatisiertes und autonomes Fahren, doch ein einheitlicher grenzüberschreitender Einsatz ist noch schwieriger. Die EU versucht deshalb gerade, gemeinsame Testkorridore und Genehmigungsverfahren aufzubauen. Im Juni 2026 unterstützten 18 Mitgliedstaaten eine Initiative für groß angelegte, grenzüberschreitende Testfelder – ausdrücklich auch für Güterverkehr und Logistik.

    Gerade bei autonomen Lkw ist Europa bislang stark von Pilotprojekten geprägt. Das EU-geförderte MODI-Projekt testet beispielsweise selbstfahrende Trucks mit dem Ziel, automatisierten Güterverkehr über Landesgrenzen hinweg zu ermöglichen. Der entscheidende Knackpunkt sind dabei nicht nur die Fahrzeuge selbst, sondern unterschiedliche nationale Genehmigungen, Infrastruktur und die Übergabe zwischen verschiedenen Straßennetzen. Regulatorisch kommt allerdings Bewegung hinein. Im Juni 2026 verabschiedete die UNECE erstmals einen globalen Rahmen für vollständig autonome Fahrsysteme. Dieser soll gemeinsame Sicherheits-, Prüf- und Überwachungsstandards schaffen und könnte damit auch in Europa den Weg für Level-4- und Level-5-Fahrzeuge erleichtern.

    Für Kodiak ist dabei auch die Verbindung zu deutschen Industrie- und Finanzpartnern interessant. Sowohl BMW als auch Bosch sind weiterhin beteiligt, ihre Rollen unterscheiden sich jedoch deutlich. BMW ist vor allem über seinen Venture-Arm als Finanzinvestor engagiert. Bosch spielt dagegen eine operative Schlüsselrolle und arbeitet als Industriepartner daran, Kodiaks Technologie für eine breitere Serien- und Massenproduktion vorzubereiten. Damit reicht das europäische Interesse an Kodiak über reine Kapitalbeteiligungen hinaus und umfasst auch die industrielle Skalierung der autonomen Lkw-Technologie.

    Die Aktie von Kodiak AI ist am Freitag (14:55 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,96 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 3,58 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Kodiak AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 3,586EUR auf Tradegate (14. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kalifornien gibt grünes Licht Autonome Lkw vor dem Durchbruch? Kodiak AI erhält wichtige Zulassung Kodiak AI darf autonome Lkw in Kalifornien testen. Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum fahrerlosen Güterverkehr.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     