Dividendenkracher mit +68,08 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Subsea 7 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,80 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +68,08 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,12 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Subsea 7 investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +382,65 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Subsea 7 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,80 % Dividendenrendite bietet Subsea 7 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +68,08 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Subsea 7 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,80 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,12. Subsea 7 weist eine Marktkapitalisierung von 9,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,80 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Subsea 7 ist ein führender Offshore-Dienstleister für die Öl-, Gas- und zunehmend Offshore-Windindustrie. Kernleistungen: Engineering, Beschaffung, Bau und Installation (EPCI) von Unterwasserleitungen, Risern und Strukturen. Starke Marktstellung im Subsea-Engineering, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: TechnipFMC, Saipem, McDermott. USP: hohe Projektkomplexität, integrierte Lösungen, starke Sicherheits- und Ausführungsbilanz.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Subsea 7 konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +68,08 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Subsea 7 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2026

Die Subsea 7 Aktie notiert aktuell bei 31,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,66 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,82 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,80 %, eine Investition von etwa 78.948€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,368380 +6,11 % +3,80 % 2025 1,289600 +144,80 % +7,23 % 2024 0,526800 +33,98 % +3,46 % 2023 0,393200 +285,49 % +3,30 % 2022 0,102000 0,00 % +1,25 %

Warum Subsea 7 für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,80 %

Stetiges Dividendenwachstum: +68,08 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,12

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 26.316 € 3.000 € 78.948 € 6.000 € 157.895 € 12.000 € 315.790 €

Subsea 7 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,42 % 1 Monat +5,91 % 3 Monate -0,83 % 1 Jahr +84,36 %

Informationen zur Subsea 7 Aktie

Es gibt 300 Mio. Subsea 7 Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,49 Mrd. € wert.

Subsea 7 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Subsea 7 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Subsea 7 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.