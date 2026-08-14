🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Der bessere Iran-Hedge

    2065 Aufrufe 2065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diesel statt Rohöl: Warum Goldman Sachs vor dem Winter warnt

    Goldman Sachs sieht Diesel stärker gefährdet als Rohöl und rechnet mit anhaltender Verknappung bis in den Winter. Die Analysten nennen vier Gründe für die Engpässe und raten zu konkreten Absicherungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Diesel bleibt bis zum Winter stärker verknappt
    • Raffinerieausfälle treffen Diesel härter als Rohöl
    • Goldman empfiehlt Diesel-Absicherung und TTF-Longs
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der bessere Iran-Hedge - Diesel statt Rohöl: Warum Goldman Sachs vor dem Winter warnt
    Foto: Steven Mohr - Sport News Südwest

    Der Iran-Krieg hat die Ölmärkte durcheinandergewirbelt, doch Diesel trifft es laut Goldman Sachs besonders hart. Die Analysten Daan Struyven und Filippo Cuscito sehen im Hormuz-Schock ein größeres Risiko für Diesel als für Rohöl und raten Investoren, sich mit gestaffelten Diesel-Terminkontrakten gegen geopolitische Turbulenzen abzusichern.

    Zwar hätten die fast rekordhohen Diesel-Margen bereits eine kräftige Angebotsreaktion ausgelöst: Raffinerien mit freien Kapazitäten fahren ihre Auslastung hoch und verschieben die Produktion Richtung Diesel. Akute Engpässe seien für dieses Jahr unwahrscheinlich.

    Dennoch bleibe das Risiko einer angespannten Preisbildung beim Diesel größer als bei Rohöl, vor allem mit Blick auf den Winter. Die weltweiten Dieselexporte liegen 26 Prozent unter Vorjahresniveau, doppelt so stark im Minus wie bei Rohöl mit 13 Prozent.

    Die Analysten nennen vier Gründe. Erstens war der Dieselmarkt schon vor dem Krieg strukturell enger, während bei Rohöl durch Schieferöl aus den USA, Brasilien und Guyana rund vier Millionen Barrel pro Tag an Reservekapazität entstanden.

    Zweitens treffen Angriffe im Nahen Osten und in Russland Raffinerien härter als Ölfelder, da diese oberirdisch und leichter angreifbar sind. Die Ausfälle summieren sich auf sechs bis sieben Millionen Barrel täglich, die Dieselflüsse aus dem Persischen Golf sind binnen Jahresfrist um 80 Prozent eingebrochen, bei Rohöl waren es 48 Prozent.

    Drittens verschärft die Jahreszeit die Lage: Während die Rohölnachfrage im vierten Quartal wegen Wartungsarbeiten sinkt, zieht die Dieselnachfrage saisonal an, etwa durch Erntezeit und Heizöl-Vorräte. Ein kalter Winter oder Ausfälle durch die Hurrikansaison an der US-Golfküste könnten die Lage zuspitzen.

    Diesel

    +1,31 %
    +9,16 %
    +8,65 %
    +4,37 %
    +86,16 %
    +35,92 %
    +113,97 %
    +197,55 %
    +12.227,81 %

    Viertens greife China über Rohölimporte preisstützend ein, tut dies beim Diesel aber kaum, da Peking seine Exportquoten auf Vorjahresniveau hält, wie die Anaylsten argumentieren.

    Als Absicherung empfehlen die Goldman-Experten den Diesel-Spread Dezember 2026 gegen März 2027 sowie Long-Positionen im europäischen Gaspreis TTF. Bei schwächerem Angebot sehen sie für beide ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent, bei Brent liegt die Schätzung bei etwa 35 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,27$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der bessere Iran-Hedge Diesel statt Rohöl: Warum Goldman Sachs vor dem Winter warnt Goldman Sachs sieht Diesel stärker gefährdet als Rohöl und rechnet mit anhaltender Verknappung bis in den Winter. Die Analysten nennen vier Gründe für die Engpässe und raten zu konkreten Absicherungen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     