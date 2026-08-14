Diesel statt Rohöl: Warum Goldman Sachs vor dem Winter warnt

Zwar hätten die fast rekordhohen Diesel-Margen bereits eine kräftige Angebotsreaktion ausgelöst: Raffinerien mit freien Kapazitäten fahren ihre Auslastung hoch und verschieben die Produktion Richtung Diesel. Akute Engpässe seien für dieses Jahr unwahrscheinlich.

Der Iran-Krieg hat die Ölmärkte durcheinandergewirbelt, doch Diesel trifft es laut Goldman Sachs besonders hart. Die Analysten Daan Struyven und Filippo Cuscito sehen im Hormuz-Schock ein größeres Risiko für Diesel als für Rohöl und raten Investoren, sich mit gestaffelten Diesel-Terminkontrakten gegen geopolitische Turbulenzen abzusichern.

Dennoch bleibe das Risiko einer angespannten Preisbildung beim Diesel größer als bei Rohöl, vor allem mit Blick auf den Winter. Die weltweiten Dieselexporte liegen 26 Prozent unter Vorjahresniveau, doppelt so stark im Minus wie bei Rohöl mit 13 Prozent.

Die Analysten nennen vier Gründe. Erstens war der Dieselmarkt schon vor dem Krieg strukturell enger, während bei Rohöl durch Schieferöl aus den USA, Brasilien und Guyana rund vier Millionen Barrel pro Tag an Reservekapazität entstanden.

Zweitens treffen Angriffe im Nahen Osten und in Russland Raffinerien härter als Ölfelder, da diese oberirdisch und leichter angreifbar sind. Die Ausfälle summieren sich auf sechs bis sieben Millionen Barrel täglich, die Dieselflüsse aus dem Persischen Golf sind binnen Jahresfrist um 80 Prozent eingebrochen, bei Rohöl waren es 48 Prozent.

Drittens verschärft die Jahreszeit die Lage: Während die Rohölnachfrage im vierten Quartal wegen Wartungsarbeiten sinkt, zieht die Dieselnachfrage saisonal an, etwa durch Erntezeit und Heizöl-Vorräte. Ein kalter Winter oder Ausfälle durch die Hurrikansaison an der US-Golfküste könnten die Lage zuspitzen.

Viertens greife China über Rohölimporte preisstützend ein, tut dies beim Diesel aber kaum, da Peking seine Exportquoten auf Vorjahresniveau hält, wie die Anaylsten argumentieren.

Als Absicherung empfehlen die Goldman-Experten den Diesel-Spread Dezember 2026 gegen März 2027 sowie Long-Positionen im europäischen Gaspreis TTF. Bei schwächerem Angebot sehen sie für beide ein Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent, bei Brent liegt die Schätzung bei etwa 35 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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