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    Gewinner der Börsengeschichte

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    5.181.049 % Rendite: Diese Agrar-Aktie schlug sogar Exxon

    Agrar und Lebensmittel schlagen Öl: Eine Studie zu 29.078 US-Aktien zeigt, dass Archer Daniels Midland von 1925 bis 2023 eine höhere Gesamtrendite erzielte als Exxon. Die Hintergründe.

    Gewinner der Börsengeschichte - 5.181.049 % Rendite: Diese Agrar-Aktie schlug sogar Exxon
    Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAI

    Hätte man am 31. Dezember 1925 einen US-Dollar in Aktien des US-amerikanischen Agrar- und Lebensmittelherstellers Archer Daniels Midland investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert, so hätte sich der Anlagewert theoretisch auf 51.811 US-Dollar belaufen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 5.181.049,17 Prozent.

    Zum Vergleich: Archer Daniels Midland schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti ExxonMobil. Die Exxon Mobil-Aktie kam im selben Zeitraum lediglich auf eine Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 4.027.183,13 Prozent. Aus einem US-Dollar wären somit 'nur' 40.273 US-Dollar geworden. Mit Agrar und Lebensmitteln ließ sich also offenbar mehr verdienen als mit Öl und Gas.

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    Der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat analysiert, welche kumulierte Buy-and-Hold-Rendite 29.078 US-Aktien erzielt haben. Als Grundlage diente die umfassende Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago, die zu den angesehensten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten amerikanischer Wertpapiere zählt.

    Für die Rangliste berechnete Bessembinder, welchen Wert eine hypothetische Investition von 1 US-Dollar erreicht hätte. Als Ausgangspunkt diente eine Anlage in die jeweilige Aktie am 31. Dezember 1925. Ging ein Unternehmen erst danach an die Börse oder waren Kursdaten erst später verfügbar, setzte die Berechnung zu diesem späteren Zeitpunkt ein. Dabei wurde angenommen, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 im Depot blieben und sämtliche Dividenden fortlaufend reinvestiert wurden. Die Methode bildet somit die vollständige Buy-and-Hold-Rendite einschließlich aller wiederangelegten Ausschüttungen ab.

    Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent, Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent, General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

    Allerdings lassen sich auch aus dieser beeindruckenden Wertentwicklung keine sicheren Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen. Die Marktbedingungen können sich rasch verändern und neue Risiken auftreten. Welche Entwicklung die Archer-Daniels-Midland-Aktie künftig nimmt, ist daher ungewiss.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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