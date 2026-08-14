ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) findet bei Bohrungen in der Central Zone auf Bald Hill sichtbares Gold: 285 Gramm pro Tonne (g/t) unter Anwendung eines tragbaren XRF-Geräts

Vancouver, Kanada – 14. August 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass in einem Bohrkern aus der Central Zone auf dem Antimonprojekt Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick sichtbares Gold festgestellt wurde. In Bohrloch BHC-26-13 in der Central Zone konnte in 165,85 Meter Tiefe sichtbares Gold (VG) ermittelt werden. Eine Untersuchung der Mineralisierung mit einem tragbaren XRF-Gerät lieferte einen Wert von 285 g/t Gold.

Das sichtbare Gold ist in den nachstehenden Fotos zu sehen:

Foto 1: Gold wurde in Bohrloch BHC-13 in einer Tiefe von 165,85 Metern identifiziert (als VG gekennzeichnet).

Foto 2: Bestätigung des Goldgehalts mit einem tragbaren XRF-Gerät. Beachten Sie, dass das Ergebnis von 285 ppm Au 285 Gramm Gold pro Tonne entspricht. Ein einmaliges Vorkommen von sichtbarem Gold ist zwar von Bedeutung, weist jedoch nicht auf den durchschnittlichen Analysegehalt der noch ausstehenden Probenlänge hin.

Foto 3: In Pyrit enthaltenes Gold in Bohrloch BHC-26-13 in 165,85 m Tiefe.

Central Zone

Die Central Zone ist eine der „New Zones“, die bei Bald Hill ermittelt wurden. Sie liegt rund 150 bis 200 Meter südlich in Streichrichtung der Main Zone und wird als eine Fortsetzung der Main Zone erachtet. Obwohl Gold bekannterweise mit der Main Zone auf Bald Hill in Zusammenhang steht, ist dies das erste Mal, dass bei Bohrungen sichtbares Gold festgestellt wurde. Bohrloch BHC-26-13 befindet sich nahe dem südlichen Ende der aufgeschlossenen Central Zone und erprobt die südliche Ausdehnung der Mineralisierung. Das Bohrloch war darauf ausgelegt, den Bereich in der Tiefe unter einem Schürfgraben an der Oberfläche zu erproben, der Stibnit enthielt. Das Gold tritt in Pyrit in einem Quarzgang auf, der in alteriertem porphyrischem Rhyolith lagert.

Herr James Atkinson, PGeo, CEO von Antimony Resources, sagt dazu: „Dies ist eine überaus spannende Entdeckung. Wir haben zwar vermutet, dass Gold mit der antimonhaltigen Stibnitmineralisierung bei Bald Hill in Zusammenhang steht, und auch bereits Analyseergebnisse erhalten, die auf das Vorkommen von Gold hinweisen, dies ist jedoch das erste Mal, dass wir Gold im Bohrkern beobachten konnten. Wir sind uns natürlich bewusst, dass es sich bei Bald Hill in erster Linie um eine Antimonlagerstätte handelt; die Vergesellschaftung von Antimon und Gold ist jedoch weltweit gut bekannt. Das Vorkommen von Gold in der Lagerstätte Bald Hill könnte zum wirtschaftlichen Potenzial der Lagerstätte beitragen. Das pyritgebundene Gold wurde zunächst von Rosa Toth, einer unserer mit der Kernprotokollierung betrauten Mitarbeiterinnen, erkannt und anschließend von unserem leitenden Geologen Wazir Khan bestätigt und durch XRF-Analyse verifiziert.

Wir sehen weiteren spannenden Ergebnissen aus der Central Zone sowie anderen neu entdeckten Mineralisierungsgebieten außerhalb der Main Zone entgegen.“

Central Zone

Die Bohrungen in der kürzlich ermittelten Central Zone halten weiter an, wo ATMY und frühere Betreiber durch Schürfgräben eine antimonhaltige Stibnitmineralisierung festgestellt hatten (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2026). Diese Zone wurde in der Vergangenheit noch nicht bebohrt, und unser aktuelles Programm dient als vorläufige Untersuchung der Mineralisierung unterhalb der in Schürfgräben an der Oberfläche beobachteten antimonhaltigen Stibnitmineralisierung.

Abbildung 1: Lage der Bohrlöcher und Schürfgräben in der Central Zone, Bald Hill. Beachten Sie die Lage im Verhältnis zum südlichen Ausläufer der Main Zone.

Die Pressemitteilung vom 27. Juli 2026 enthielt detaillierte geologische Beschreibungen der Bohrlöcher in der Central Zone. In diesen Bohrlöchern wurde das Vorhandensein einer Stibnitmineralisierung (dem Hauptträger der Antimonmineralisierung) festgestellt. Die Analyseergebnisse für diese Bohrlöcher liegen noch nicht vor. Das Vorkommen von sichtbarem Gold verstärkt das Potenzial der Central Zone.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Proben von den Bohrgeräten werden zu unserer gesicherten Kernbearbeitungseinrichtung transportiert, wo sie von unserem geotechnischen Personal untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Kerne, einschließlich RQD, Kernverlust usw., erfasst sind und bestätigt wurde, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß ist, wird er von unserem professionellen geologischen Personal protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geschnitten, wobei eine Hälfte zur sicheren Aufbewahrung in die Kernkiste zurückgelegt und die andere Hälfte in Plastikbeutel gelegt wird. Die Säcke werden versiegelt und in größere Leinensäcke verpackt, bevor sie zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert. In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Bohrkern-Duplikatprobe, eine Leerprobe und eine Pulpenduplikatprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden. Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.

Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben 1 . Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 0,369EUR auf Tradegate (14. August 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

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