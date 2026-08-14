Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Persistent

MÜNCHEN, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Nagarro SE („Nagarro" oder „die Gesellschaft") haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) der Galaxy Germany Holding SE (die „Bieterin") veröffentlicht. Die Bieterin ist eine unmittelbar von der in Indien ansässigen börsennotierten Gesellschaft Persistent Systems Limited („Persistent") kontrollierte Gesellschaft.

Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung und Bewertung der von der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen der Vorstand und der Aufsichtsrat sämtlichen Nagarro-Aktionären, das öffentliche Übernahmeangebot anzunehmen.

Beide begrüßen die wirtschaftlichen und strategischen Absichten der Bieterin, wie sie in der Angebotsunterlage dargelegt sind, in der die Bieterin ihre Absicht bekräftigt hat, die derzeitige Geschäftsstrategie von Nagarro zu unterstützen und weiter zu entwickeln, mit dem bestehenden Vorstand für den Erfolg der kombinierten Gruppe zusammenzuarbeiten und die bestehende Belegschaft der Nagarro-Gruppe zu unterstützen und zudem ihren höchsten Respekt für die bisherigen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nagarro-Gruppe hervorgehoben hat. Die beabsichtigten Maßnahmen und Ziele sind bereits weitgehend in der am 26. Juni 2026 abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, in der der gemeinsame Rahmen für die künftige Zusammenarbeit näher geregelt wird.

Nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Nagarro SE ist der Angebotspreis von 81,00 EUR je Nagarro-Aktie angemessen und fair. Der Angebotspreis bietet den Aktionären die Möglichkeit, sich sofort und im Voraus einen wesentlichen Anteil an der angestrebten langfristigen Wertsteigerung zu sichern, ohne die Vollzugsrisiken und die damit verbundenen vorübergehenden Auswirkungen tragen zu müssen.

Der Angebotspreis von 81,00 EUR je Aktie entspricht einer Prämie von rund 140 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Nagarro-Aktie von 33,74 EUR am 25. Juni 2026 (dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Entscheidung zur Abgabe des Angebots am 26. Juni 2026) sowie einer Prämie von rund 93 Prozent auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs und von rund 112 Prozent auf den volumengewichteten Einmonatsdurchschnittskurs jeweils bis zum 25. Juni 2026 (einschließlich). Zudem übersteigt der Angebotspreis den Median der Kurszielerwartungen von Aktienanalysten von 72,00 EUR um rund 12,5 Prozent und beinhaltet eine Prämie von 9,00 EUR.

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