Netflix – so traden wir das Comeback

Bill Ackman kehrt zu Netflix zurück – vier Jahre nach einem eher ungünstigen Ausstieg und einem Verlust von mehr als 400 Millionen US-Dollar. Pershing Square baute im zweiten Quartal erneut eine Position auf und bezeichnet Netflix als klaren Sieger des „Streaming-War“.

Ackman setzt weniger auf eine neue Wachstumsbeschleunigung als auf weiter steigende Margen und Aktienrückkäufe. Netflix erhöhte den Quartalsumsatz um 13 Prozent auf 12,56 Milliarden Dollar, der operative Gewinn stieg auf 4,19 Milliarden Dollar. Für 2026 erwartet der Konzern Umsätze von 51 bis 51,4 Milliarden Dollar, eine operative Marge von 31,5 Prozent und einen freien Cashflow von rund 12,5 Milliarden Dollar. Allein im zweiten Quartal kaufte Netflix eigene Aktien für 4,7 Milliarden Dollar zurück. Hinzu kommt das Werbegeschäft, dessen Umsatz sich auf etwa drei Milliarden Dollar verdoppeln soll. Ackman erwartet deshalb ein Gewinnwachstum von annähernd 20 Prozent pro Jahr.

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