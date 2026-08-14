GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 35,00 auf 38,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das starke Außenwerbe-Geschäft sei vor allem der Fußball-WM zu verdanken, schrieb James Tate am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht. Profitabilität in anderen Bereichen bleibe eine Herausforderung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 40,82EUR auf Tradegate (14. August 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 38,50

Kursziel alt: 35,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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