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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie überzeugt mit Kursplus - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +1,52 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie überzeugt mit Kursplus - 14.08.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +1,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 183,78, mit einem Plus von +1,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SAP Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +34,08 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +7,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,07 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -14,55 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,47 %
    1 Monat +32,07 %
    3 Monate +34,08 %
    1 Jahr -25,08 %
    Stand: 14.08.2026, 13:37 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der SAP-Aktie nach dem Rückgang auf etwa 135 Euro. Einige sehen darin eine deutliche Unterbewertung und weiteres Potenzial von 20–25 Prozent bis Jahresende. Rückenwind liefern positive Nachrichten aus dem Softwaresektor, KI-Perspektiven sowie Übernahmefantasie bei Workday. Technisch wird nach einem überkauften Anstieg eine Konsolidierung erwartet; als mögliches nächstes Ziel gilt die Marke von 200 Euro. Zudem wird kontrovers diskutiert, ob Fundamentaldaten oder Charttechnik den Kurs treiben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 225,33 Mrd. € wert.

    SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 14.08.2026 / 13:27 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, Kauf


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 14.08.2026 / 13:27 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Zurückhaltendes Geschäft vor dem Wochenende


    Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison stellte sich vor dem Wochenende ein ruhiges Geschäft ein. Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,27 Prozent auf 6.562,98 Punkte zu und hielt …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,67 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,55 %. ServiceNow verliert -0,32 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,61 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +1,76 %
    +7,47 %
    +32,07 %
    +34,08 %
    -25,08 %
    +43,91 %
    +43,54 %
    +128,14 %
    +1.151.150,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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