Rio Tinto Aktie unter Verkaufsdruck - 14.08.2026

Mit einer Performance von -1,89 % musste die Rio Tinto Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Rio Tinto Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,65€, mit einem Minus von -1,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rio Tinto ist ein globaler Bergbaukonzern mit Fokus auf Eisenerz, Aluminium, Kupfer, Mineralien (u.a. Lithium, Titan, Borate) und Diamanten. Starke Position im Eisenerzmarkt (Pilbara, Australien), vertikale Integration und Kapitalstärke. Hauptkonkurrenten: BHP, Vale, Glencore, Anglo American. Mögliche USPs: hochwertige Eisenerzreserven, effiziente Logistik, Automatisierung/Technologieführerschaft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Rio Tinto Verluste von -11,59 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,05 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rio Tinto um +21,50 % gewonnen.

Rio Tinto Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,09 % 1 Monat +6,05 % 3 Monate -11,59 % 1 Jahr +58,12 %

Informationen zur Rio Tinto Aktie

Stand: 14.08.2026, 13:43 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Rio Tinto Aktien. Damit ist das Unternehmen 103,72 Mrd. € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Die angekündigte Modernisierung der wichtigsten Aluminiumhütten in Australien und Neuseeland sieht Myles Allsop als leicht …

Für die meisten Junior-Bergbauunternehmen ist die Entdeckungsphase der spannendste Teil. Ein Bohrgerät dreht sich. Bohrkern kommt aus dem Boden. Analyseergebnisse treffen ein. Der Markt reagiert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. Freeport-McMoRan notiert im Minus, mit -0,03 %. Vale notiert im Plus, mit +1,26 %. Glencore verliert -3,03 %

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Ob die Rio Tinto Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rio Tinto Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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