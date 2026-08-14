Börsen Update Europa - 14.08. - TecDAX stark +1,52 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.674,84 PKT und steigt um +0,82 %. Top-Werte: Nemetschek +7,56 %, Talanx +5,02 %, HENSOLDT +4,50 % Flop-Werte: TAG Immobilien -1,56 %, TRATON -1,24 %, LEG Immobilien -1,10 %

Der DAX bewegt sich bei 26.540,19 PKT und steigt um +0,48 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,79 %, Scout24 +2,80 %, Hannover Rueck +2,16 % Flop-Werte: E.ON -4,44 %, Vonovia -2,11 %, Hochtief -1,86 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.148,39 PKT und steigt um +1,52 %.

Top-Werte: Nemetschek +7,56 %, TeamViewer +5,16 %, HENSOLDT +4,50 %

Flop-Werte: Evotec -2,54 %, Ottobock -1,72 %, SMA Solar Technology -1,54 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.565,33 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +4,96 %, Rheinmetall +3,79 %, Adyen Parts Sociales +2,47 %

Flop-Werte: Air Liquide -1,44 %, Enel -1,42 %, Iberdrola -1,39 %

Der ATX bewegt sich bei 6.728,20 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,59 %, UNIQA Insurance Group +0,60 %, Lenzing +0,54 %

Flop-Werte: Andritz -2,07 %, voestalpine -2,05 %, Palfinger -1,54 %

Der SMI steht aktuell (13:59:34) bei 14.407,08 PKT und fällt um -0,79 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,43 %, Alcon +1,38 %, Zurich Insurance Group +0,77 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -2,27 %, Lonza Group -2,09 %, CIE Financiere Richemont -1,27 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.657,10 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +3,82 %, Publicis Groupe +2,14 %, Capgemini +1,51 %

Flop-Werte: Air Liquide -1,44 %, DANONE -1,35 %, Veolia Environnement -1,19 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:49:25) bei 3.277,50 PKT und fällt um -0,91 %.

Top-Werte: Telia Company +0,88 %, Securitas Shs(B) +0,64 %, Skanska (B) +0,39 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,06 %, Assa Abloy Registered (B) -1,02 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,83 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.580,00 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +3,09 %, Piraeus Port Authority +2,64 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,04 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,01 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,78 %, Public Power -0,78 %