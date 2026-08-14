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    Merz dankt Einsatzkräften im Kampf gegen Waldbrände

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz dankt Einsatzkräften für ihren Einsatz
    • Großbrand bei Hürtgenwald-Gey bedroht Ortschaft
    • Bundeswehr setzt Panzer und Löschhubschrauber ein
    Merz dankt Einsatzkräften im Kampf gegen Waldbrände
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Für ihren Einsatz im Kampf gegen Waldbrände hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Einsatzkräften gedankt. "In vielen Teilen des Landes wüten Waldbrände", schrieb er auf X. Er werde laufend über die Entwicklung unterrichtet. "Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen und oft bis zur Erschöpfung reichenden Einsatz", schrieb Merz. Wo immer möglich, leisteten Bundespolizei und Bundeswehr Hilfe, so der Kanzler.

    Bei Hürtgenwald-Gey wütet einer der möglicherweise größten Waldbrände in Nordrhein-Westfalen. Die Flammen haben sich bis auf wenige Hundert Meter der Ortschaft genähert. Die Bundeswehr ist ebenfalls im Einsatz und setzte zwei Panzer ein, um Schneisen in den Wald zu schlagen. Am Vormittag schickte sie zudem zwei Löschhubschrauber aus Niedersachsen nach Hürtgenwald, wie eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums mitteilte. Die Ursache des Waldbrandes ist bislang nicht bekannt./scr/DP/jha






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