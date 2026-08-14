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    ROUNDUP

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    Medien: BVB steigt aus Poker um Kölns El Mala aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund zieht sich aus dem Poker um El Mala zurück
    • Köln lehnt BVB-Angebot ab, Transfer beendet
    • El Mala bleibt bis 2030 beim FC und erzielte 13 Tore
    ROUNDUP - Medien: BVB steigt aus Poker um Kölns El Mala aus
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND/KÖLN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steigt nach übereinstimmenden Medienberichten aus dem Poker um Said El Mala aus. Wie zunächst der Pay-TV-Sender Sky berichtete, habe der Bundesligist die Entscheidung getroffen, nicht weiter um den 19 Jahre alten Shootingstar zu kämpfen. Gegenüber der Funke-Mediengruppe bestätigte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken: "Said El Mala ist kein Spieler von Borussia Dortmund und wird es in diesem Sommer auch nicht werden."

    Weiter betonte Ricken mit Blick auf eine Verpflichtung des U21-Nationalspielers: "Wir haben in den vergangenen Tagen offene Gespräche mit den Verantwortlichen des 1. FC Köln geführt, die unser letztes Angebot jedoch abgelehnt haben. Borussia Dortmund wird kein weiteres Angebot mehr unterbreiten und einen Transfer des Spielers nicht weiter verfolgen."

    Köln wollte mindestens 50 Millionen Euro

    Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über Angebote des BVB für El Mala gegeben. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer gefordert haben. Nach zuvor wohl niedrigeren Offerten soll ein finales Angebot aus dieser Woche im Gesamtpaket inklusive aller Boni bei rund 50 Millionen Euro gelegen haben. Neben dem BVB sollen auch Vereine aus der Premier League Interesse an einer Verpflichtung von El Mala gehabt haben.

    El Mala wechselte im Sommer 2024 zusammen mit seinem Bruder Malek von Viktoria Köln zum 1. FC Köln. Aufgrund der damals geltenden Transfersperre verblieb er zunächst als Leihspieler bei der Viktoria. Im Sommer verlängerte er dann seinen Vertrag beim FC bis 30. Juni 2030 - ohne Ausstiegsklausel. In seiner ersten Bundesliga-Saison entwickelte sich der Offensivspieler zu einem Leistungsträger und erzielte 13 Tore.

    FC-Trainer Wagner: "Freue mich"

    FC-Trainer René Wagner erreichte die Nachricht am Rande des Trainings in Köln. "Ich habe es gehört, ich freue mich natürlich. Ich bin aktuell von nichts anderem ausgegangen. Ich freue mich, dass Said da ist. Das ist ein Top-Spieler für uns und gibt in der ganzen Vorbereitung Gas", sagte Wagner. Die Frage, ob El Mala auch in der kommenden Saison für den FC spielen werde, bejahte er und ergänzte mit Blick auf mögliche weitere Angebote: "Ich kümmere mich um die Jungs und mache mir darüber keine Gedanken."/jgl/DP/jha

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,17 auf Tradegate (14. August 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 349,96 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +57,73 %/+57,73 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der BVB-Aktie vor dem Hintergrund sportlicher und transferbezogener Entwicklungen. Diskutiert werden ein mögliches 8-Millionen-Euro-Angebot für Valentin Gómez und die Einschätzung, dass der Spieler zu teuer sein könnte. Zudem erwägt ein Anleger, eine Position mit rund 15 Cent Gewinn zu verkaufen, strebt jedoch 30 Cent an. Die Bestätigung der 50+1-Regel wird ebenfalls im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf den Fußballmarkt thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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