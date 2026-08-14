Bitcoin vor dem Wochenende unter Druck: BTC fällt auf 62.804 US-Dollar - 14.08.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,99 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 63.561,68USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,45 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,69 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,00 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -3,27 %, ETH/USD um -2,21 %, SOL/USD um -0,71 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -3,27 %.

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