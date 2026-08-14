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    Besonders beachtet!

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    Evotec - Aktie zeigt Schwäche - 14.08.2026

    Am 14.08.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -2,59 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec - Aktie zeigt Schwäche - 14.08.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Die Evotec Aktie ist bisher um -2,59 % auf 3,4580 gefallen. Das sind -0,0920  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,59 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Evotec Aktionäre einen Verlust von -22,73 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +2,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -35,15 %.

    Während Evotec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,52 %. Damit gehört Evotec heute zu den auffälligeren Werten.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,60 %
    1 Monat -13,20 %
    3 Monate -22,73 %
    1 Jahr -46,34 %
    Stand: 14.08.2026, 14:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursverfall der Evotec-Aktie auf etwa 3,50 Euro und mögliche weitere Rückgänge auf 1–2 Euro. Kritisiert werden die abgelehnte 11-Euro-Offerte, ausbleibende technische Erholungen, sinkende Umsätze, hoher Mittelverbrauch und enttäuschendes Management. Skepsis besteht wegen der schwachen Entwicklung von Just Bio, möglicher Verkäufe durch Mubadala und der Pipeline. Andere sehen in fortgeschrittenen Projekten und KI-Kooperationen Turnaround-Chancen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 619,68 Mio.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 14.08. - TecDAX stark +1,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Brutaler Rückschlag für Trendwende-Phantasien


    Für alle, die auf bessere Evotec-Zahlen spekuliert hatten, gab es eine kalte Dusche. Das Hamburger Biotech-Unternehmen enttäuschte erneut, und die Evotec Aktie geriet daraufhin massiv unter Druck. Am gestrigen Handelstag brach der Kurs im …

    Energiekontor, Reddit (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,09 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -1,75 %
    +2,95 %
    -10,03 %
    -22,20 %
    -45,32 %
    -83,76 %
    -91,50 %
    -17,90 %
    -76,53 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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