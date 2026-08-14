Abwehr für Schiffe
Rheinmetall: Millionenauftrag pusht die Aktie
Rheinmetall hat einen Auftrag aus Dänemark in Millionenhöhe erhalten. Die Aktie steigt im Handel über 4 Prozent.
- Rheinmetall erhält MASS-Auftrag aus Dänemark
- MASS schützt dänische Fregatten vor Bedrohungen
- MASS wird Standard in skandinavischen Marinen
- Report: Achtung, Korrektur!
Die dänischen Streitkräfte haben Rheinmetall mit der Lieferung eines sogenannten Täuschkörpersystems namens MASS beauftragt. Das teilte der deutsche Rüstungsriese am Freitag mit.
Die Lieferungen sollen ab dem vierten Quartal 2027 erfolgen. Der Auftrag sei kürzlich in Kopenhagen gezeichnet worden und werde für das zweite Quartal 2026 eingebucht, so Rheinmetall in der Pressemitteilung vom Freitag.
MASS steht Rheinmetall zufolge für Multi Ammunition Softkill Systeme und schütze Schiffe vor vielfältigen Bedrohungen, darunnter Angriffen mit Anti-Schiffs-Flugkörpern oder Laser-gelenkten Waffen. Es biete multispektrale Täuschung mit nur einem System und decke alle relevanten Wellenlängenbereiche ab, darunter Radar, Ultraviolett, Elektro/Optische Sensoren, Laser und Infrarot.
Rheinmetall werde diese Systeme für die Fregatten der Absalon-Klasse und der Iver-Huitfeldt-Klasse sowie an die Waffenschule der Königlich Dänischen Marine liefern.
Zusätzlich hätten die dänischen Streitkräfte zugehörige Omnitrap-ER-Täuschkörper bestellt. Darüber hinaus sei ein Versorgungsauftrag mit einer Laufzeit von bis zu 21 Jahren mit der dänischen Marine unterzeichnet worden.
Damit werde MASS zum Standard in allen skandinavischen Seestreitkräften. Insgesamt schützt MASS den Angaben zufolge derzeit Schiffe von 18 Nationen, über 400 Täuschkörperwerfer seien weltweit in Nutzung.
Bereits 2023 hatte die Royal Australian Navy hat bei Rheinmetall einen Auftrag über 125 Millionen Euro für MASS-Schiffsschutzsysteme erteilt. Der Auftrag aus Dänemark soll in zweistelliger Millionenhöhe liegen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 1.206EUR auf Tradegate (14. August 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.