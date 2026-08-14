JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Die Vorschläge fielen zwar mit Blick auf die Eigenkapitalrendite vor Steuern schwächer aus als erwartet. Allerdings sieht der Experte mehrere Bereiche in dem Entwurf, die auf den Stromsektor nicht anwendbar seien beziehungsweise Anpassungen erforderten. Insofern wertet er die Kursverluste als Reaktion auf die Nachrichten als Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Energiekonzerns./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 17,49EUR auf Tradegate (14. August 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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