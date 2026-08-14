Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (14. August 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,20 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 369,36 Mio..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,68 %/+346,01 % bedeutet.