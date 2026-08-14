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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research bestätigt SFC Energy mit Buy
    • Kursziel bleibt bei 29 Euro nach starken Zahlen
    • Hohe Rentabilität im Geschäftsjahr erwartet
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 29 Euro
    Foto: SFC Energy AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (14. August 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 369,36 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,68 %/+346,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 29 Euro



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    Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete weitere Kurserholung der SFC-Energy-Aktie. Nach dem Rekordhalbjahr und positiven Aufträgen wird der Kurs trotz langsamem Anstieg als zu niedrig im Verhältnis zu den Fundamentaldaten bewertet. Anleger erwarten durch operative Skalierung und steigende Gewinne einen stärkeren Schub, teils erst ab Q3. Ein Kursziel um 23 Euro und Teilverkäufe werden diskutiert; die geringe Shortquote gilt nicht als Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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