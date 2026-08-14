ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 29 Euro
- Warburg Research bestätigt SFC Energy mit Buy
- Kursziel bleibt bei 29 Euro nach starken Zahlen
- Hohe Rentabilität im Geschäftsjahr erwartet
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SFC Energy nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe in puncto Profitabilität positiv überrascht, betonte Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Insgesamt untermauerten die starken Resultate und die etwas zuversichtlichere Prognose für 2026 die Erwartungen hinsichtlich einer hohen Rentabilität im laufenden Geschäftsjahr./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 21,25 auf Tradegate (14. August 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,20 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 369,36 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,68 %/+346,01 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 29 Euro
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Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
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Den Gedanken hatte ich auch, aber: die Party geht erst richtig los und der Kurs ist weit von dem entfernt, wo er bei diesen Zahlen sein müsste. SFC skaliert jetzt gerade operativ und deshalb steige ich nicht aus, habe mich revidiert. Das ist kein positives Momentum, sondern der Anfang einer positiven Entwicklung. Aber jeder kanns sehen, wie er es will.
Meiner Meinung nach wird Q2 gut aber den neuen U-Rekord erwarte ich für Q3.
Ehrlich gesagt, ich bin nicht dein Weckdienst.