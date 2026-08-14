ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
- JPMorgan bestätigt Aixtron mit Kursziel 60 Euro
- Kundenfeedback aus Optical und Power ist günstig
- Rückmeldungen stützen positive Absatzmarkttrends
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Rückmeldungen von Kunden aus den Sparten Optical und Power hält Craig McDowell insgesamt für günstig für die Absatzmarkttrends des Zulieferers für die Halbleiterindustrie, wie er am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 42,18 auf Tradegate (14. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,78 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -0,73 %/+72,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 60 Euro
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