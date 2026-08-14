JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 42,18 auf Tradegate (14. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,78 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -0,73 %/+72,54 % bedeutet.