UBS belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 173 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (14. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,66 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 28,80 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+28,29 % bedeutet.