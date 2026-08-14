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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 173 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Adidas auf Neutral mit Ziel 173 Euro
    • Anleger zweifeln an Adidas’ Bewertungsmultiplikatoren
    • Aktie dürfte mangels Kurstreibern in Spanne bleiben
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 173 Euro
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (14. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 28,80 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+28,29 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 173 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,00, was eine Steigerung von +7,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den adidas-Kursanstieg von etwa 151 auf rund 164,7–164,85 Euro und Gewinne durch kurzfristige Verkäufe. Diskutiert werden ein möglicher Wiedereinstieg sowie technische Marken: 159 Euro gilt als wichtige Unterstützung, Widerstände liegen bei 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro. Unter 159 Euro bzw. 146,41–147,05 Euro drohen bearishe Signale. Zudem wird ein Insiderkauf von 3.200 Aktien zu 158,93 Euro thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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