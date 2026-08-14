ANALYSE-FLASH
UBS belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 173 Euro
- UBS belässt Adidas auf Neutral mit Ziel 173 Euro
- Anleger zweifeln an Adidas’ Bewertungsmultiplikatoren
- Aktie dürfte mangels Kurstreibern in Spanne bleiben
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 160,5 auf Tradegate (14. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,66 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 28,80 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+28,29 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 173 Euro
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Lecker! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert! 🤣
Mit 639 Stück zu 148,65€ rein, könnte eine kleine technische Erholung geben spätestens morgen.