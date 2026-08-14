ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Stellantis auf 5 Euro - 'Neutral'
- Goldman senkt Stellantis-Kursziel auf fünf Euro
- Einstufung für Stellantis bleibt auf Neutral
- Nordamerikageschäft bleibt entscheidender Faktor
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Nordamerikageschäft bleibe der entscheide Faktor für den Autokonzern, schrieb Christian Frenes am Freitag. Eine Erholung bedürfe dort eines konsequenten Managements der Lagerbestände, nachhaltiger Marktanteilszuwächse und einer erfolgreichen Umsetzung der Qualitäts- und Ferigungsinitiativen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 4,673 auf Tradegate (14. August 2026, 14:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -3,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 13,57 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,4286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -14,48 %/+49,65 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 5 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stellantis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Stellantis eingestellt.
Meine Einschätzung zu ein paar Punkten:
Bin jetzt echt gespannt ob die 4,67€ vom 9.7. noch mal getestet werden (TGT 3 Mo.).
Man weiß nie ob irgendwelche Schlitzohren doch noch größere Pakete schmeissen um günstiger reinzukommen. Der Kurs ist jetzt schon historisch tief.
Wir liegen bereits jetzt schon bei der Unterstützungslinie von 2014 (TGT Max. Ansicht mit einem Smartphone).
Ich hoffe natürlich auch das die Unterstützung hier jetzt stark genug ist, sonst ist eine neue Bewertung fällig falls der Kurs doch noch tiefer abrauschen sollte... 🤔
Da sollte man zunächst mal versuchen das Hybridkapital wieder zu reduzieren. Sonst kann das auch noch richtig bitter werden.