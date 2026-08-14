Goldman senkt Ziel für Stellantis auf 5 Euro - 'Neutral'

Meine Einschätzung zu ein paar Punkten:





Technologisch:

Stellantis hat es geschafft mit einem guten Mix aus chinesischer Technologie (Leapmotor) und eigener R&D im Bereich E-Mobilität auf einem Level mit Tesla, BYD, Volkswagen und Hyundai zu sein. Es bleibt natürlich abzuwarten ob STLA One die Erwartungen erfüllt, die aktuell angepriesen werden. Aber einige Fakten lesen sich vielversprechend. Nachdem die Beteiligung an Leapmotor bereits eine Weile besteht, hoffe ich, dass da auch gewisses Know-How von Leapmotor mit reingeflossen ist.





Produktion:

Man hat es geschafft mit Leapmotor und Dongfeng in Europa die Produktion wieder etwas besser auszulasten. Weiters gibt es beim Batteriewerk in Saragossa keine Genehmigungshürden mehr. https://industriemagazin.at/automobil/stellantis-catl-batteriefabrik-spanien-china-fachkraefte/

Bleibt nur noch abzuwarten, wie lange der Bau letztendlich dauern wird.





Verkaufszahlen:

Die Verkaufszahlen in Amerika haben sich wieder deutlich erholt. Das Management dürfte zumindest die Defizite entdeckt haben. Wenn man nun wieder etwas Wachstum reinbringen könnte, würde man die Auslastung wieder erhöhen und die Profitabilität sehr stark steigern.





Peer-Group:

Ich habe mir die Peer-Group angesehen (Renault, Volkswagen, Ford Motor, General Motor, Toyota, Hyundai). Selbst unter Berücksichtigung diverser Faktoren, welche bei Stellantis einfach nicht gut laufen, ist Stellantis um den Faktor 1,5-2,5 in der Peer-Group unterbewertet. Es kann natürlich immer schlimmer kommen als gedacht. Aber der Markt preist aktuell schon sehr viele negative Ereignisse ein, welche er bei anderen Unternehmen nicht wahrnimmt. Bestes Beispiel ist Ford Motor. Die Marktposition, Größe, Umsatz und selbst die Verschuldung sind beinahe identisch. Lediglich beim operativen Gewinn ist Ford deutlich besser. Die strukturellen Probleme sind aber aus meiner Sicht auch bei Ford vorhanden. Deswegen verstehe ich es nicht, wieso Ford mit ca. 48 Mrd Euro bewertet wird und Stellantis mit ca. 14 Mrd.