RBC senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Sector Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 59,44 auf Tradegate (14. August 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +0,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,00 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,38 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +0,94 %/+51,41 % bedeutet.