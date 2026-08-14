ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Talanx auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro
- JPMorgan stuft Talanx weiter auf Overweight
- Rekordergebnisse führen zu höherem Gewinnziel
- Niedrige Bewertung verkennt Talanx’ Erfolgsbilanz
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Rekordergebnissen in den ersten sechs Monaten habe der Versicherer sein Nettogewinnziel für 2026 erhöht, lobte Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Reaktion. Talanx habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Erwartungen übertroffen, was mit der niedrigen Bewertung verkannt werde./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 121 auf Tradegate (14. August 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 31,22 Mrd..
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +3,48 %/+32,45 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 125 Euro
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Community Beiträge zu Talanx - TLX100 - DE000TLX1005
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2026-07-08 Talanx fallen - Großaktionär platziert 4,3 Millionen Papiere
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-fallen-grossaktionaer-platziert-4-3-millionen-papiere-ce7f5ed8de8ff627
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.
Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro./mis/stk
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3,60 € Dividende und Umwandlung in SE.
Neue Aussage:
Für das Geschäftsjahr 2026 strebt der Vorstand eine Dividende von mehr (!) als 4 Euro je Aktie an.
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1d06d508-044c-4cbd-a311-443c6e9e4d7a