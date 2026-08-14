JPMorgan belässt Talanx auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 121 auf Tradegate (14. August 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Talanx bezifferte sich zuletzt auf 31,22 Mrd..

Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +3,48 %/+32,45 % bedeutet.