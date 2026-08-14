Bitmine Immersion Technologies gibt Stichtag und Auszahlungstermin für Bardividenden auf die unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einer Rendite von 9,50 % bekannt
NORWALK, Connecticut, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand siebzehn Bardividenden auf die 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens (die „Vorzugsaktien der Serie A") beschlossen hat, die an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel „BMNP" notiert sind.
Die Dividenden werden gemäß den Bestimmungen der „Certificate of Designations" für die Vorzugsaktien der Serie A in bar ausgezahlt. Die Stichtage, Auszahlungstermine und Beträge pro Aktie für die einzelnen Dividenden sind nachstehend aufgeführt:
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Div #
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Stichtag
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Zahlungsdatum
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Betrag pro Aktie
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12
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Di, 25. Aug. 2026
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Fr, 4. Sep. 2026
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0,1583 USD
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13
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Di, 1. Sep. 2026
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Fr, 11. Sep. 2026
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0,1847 USD
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14
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Di, 8. Sep. 2026
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Fr, 18. Sep. 2026
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0,1847 USD
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15
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Di, 15. Sep. 2026
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Fr, 25. Sep. 2026
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0,1847 USD
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16
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Di, 22. Sep. 2026
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Fr., 2. Okt. 2026
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0,1847 USD
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17
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Di, 29. Sep. 2026
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Fr., 9. Okt. 2026