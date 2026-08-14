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    Bitmine Immersion Technologies gibt Stichtag und Auszahlungstermin für Bardividenden auf die unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einer Rendite von 9,50 % bekannt

    Bitmine Immersion Technologies gibt Stichtag und Auszahlungstermin für Bardividenden auf die unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einer Rendite von 9,50 % bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    NORWALK, Connecticut, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand siebzehn Bardividenden auf die 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens (die „Vorzugsaktien der Serie A") beschlossen hat, die an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel „BMNP" notiert sind.

    Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

    Die Dividenden werden gemäß den Bestimmungen der „Certificate of Designations" für die Vorzugsaktien der Serie A in bar ausgezahlt. Die Stichtage, Auszahlungstermine und Beträge pro Aktie für die einzelnen Dividenden sind nachstehend aufgeführt:

    Div #

    Stichtag

    Zahlungsdatum

    Betrag pro Aktie

    12

    Di, 25. Aug. 2026

    Fr, 4. Sep. 2026

    0,1583 USD

    13

    Di, 1. Sep. 2026

    Fr, 11. Sep. 2026

    0,1847 USD

    14

    Di, 8. Sep. 2026

    Fr, 18. Sep. 2026

    0,1847 USD

    15

    Di, 15. Sep. 2026

    Fr, 25. Sep. 2026

    0,1847 USD

    16

    Di, 22. Sep. 2026

    Fr., 2. Okt. 2026

    0,1847 USD

    17

    Di, 29. Sep. 2026

    Fr., 9. Okt. 2026

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