Bitmine Immersion Technologies gibt Stichtag und Auszahlungstermin für Bardividenden auf die unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A mit einer Rendite von 9,50 % bekannt

NORWALK, Connecticut, 14. August 2026 /PRNewswire/ - (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand siebzehn Bardividenden auf die 9,50 %-igen unbefristeten …



