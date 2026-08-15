Energiekontor: "Morgens HJ Zahlen und abends: Uups - fast 90% vom EBITDA weg"

Die Diskussion rund um die Energiekontor AG war in dieser Woche das mit Abstand aktivste Thema in der wallstreetONLINE-Community. Im Zentrum stand dabei weniger die Veröffentlichung der schwachen Halbjahreszahlen als vielmehr die überraschende Kommunikation der anschließenden Gewinnwarnung: Am Vormittag des 13. August veröffentlichte Energiekontor zunächst seinen Halbjahresfinanzbericht und bestätigte darin ausdrücklich die bisherige Ergebnisprognose für 2026. Erst am Abend, nach Börsenschluss, schob das Unternehmen eine Ad-hoc-Mitteilung nach und senkte die Prognose für das Konzern-EBT massiv von 40 bis 60 Mio. Euro auf nur noch 5 bis 10 Mio. Euro. Die Aktie geriet daraufhin am folgenden Handelstag massiv unter Druck.

Entsprechend kontrovers diskutieren die Anleger vor allem die Informationspolitik des Unternehmens. Mehrere Foristen sprechen von einer „kommunikativen Katastrophe“ und fragen sich, wie die deutliche Verschlechterung der Aussichten innerhalb weniger Stunden möglich sein konnte. Insbesondere die im Halbjahresbericht noch enthaltene Aussage, die bisherige Prognose sei „aus heutiger Sicht nach wie vor erreichbar“, sorgt für Unverständnis. Andere Anleger verweisen dagegen auf das projektgetriebene Geschäftsmodell, die hohen Investitionen in die laufende Bautätigkeit und die weiterhin bestehenden Chancen bei den britischen Projekten. Neben der Frage, ob die Prognoseanpassung operativ nachvollziehbar ist, steht damit vor allem eines auf dem Prüfstand: das Vertrauen der Anleger in die Kommunikation von Energiekontor.

Hier einige Stimmen aus der Energiekontor Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung bei der Energiekontor AG:

Fundamental_a: "Die Halbjahreszahlen sind jetzt da und wie man sieht, ziehen die aktuell laufenden Projekte das Ergebnis noch stärker runter als ich gehofft hatte. Das HJ Ergebnis ist dadurch sogar ins Minus gerutscht. EpS zum HJ jetzt bei -0,38 €. Eigenbestand ok und Service auch, aber das reicht halt nicht um das aufzufangen."

Geebeeh: "Ein negatives Ergebnis hatten wir lange nicht mehr, aber klar, es erklärt sich durch die hohen Aufwendungen für die laufende Bautätigkeit, was zu würdigen wäre!"

Smyl: "Meine Geduld mit Energiekontor geht auch so langsam zu Ende, kann an den Zahlen nichts positives erkennen, es bleibt die Hoffnung auf ein besseres H2"

Laternenfisch: "Bei 20 Projekten mit zirka 600 MW und hohen Aufwand für Materialbeschaffung in einzelnen Projekten muss man viel Geld auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Das neg. EBT von -4,7 Mio lässt sich darauf zurückführen. Da hilft dann auch der prächtige Eigenbestand nicht. Vor diesem Hintergrund macht auch das gestoppte Aktienrückkaufprogramm Sinn. Trotzdem denke ich: Energiekontor macht es richtig, denn das Geld wandert in gute und solide Projekte!"

Zeluise: "Auf dem ersten Blick mies, auf den zweiten eher ein non-Event. Prognose 2026 steht wie die Mittelfristziele (wobei ich da zwischen den Zeilen leicht mehr Vorsicht als bisher rauslese, zumindest in Teil 1 des Berichtes). Gab sicher schon bessere Tage für EKT, aber der Ball ist voll im Spiel. Denn: „In Großbritannien warten wir noch auf die für die geplanten Transaktionen maßgeblichen Netzanschlussangebote des National Energy System Operator (NESO). Nach unveränderter Zeitplanung werden diese bis spätestens Mitte September 2026 vorliegen und sollen Klarheit darüber schaffen, inwieweit sich die bislang vorgesehenen Netzanschlusstermine und -kosten bestätigen.“

Darauf - und die folgende Monetarisierung - warten wir hier wohl alle. Ach ja, immerhin: Der Eigenbestand hat deutlich besser geliefert als 1.HJ 2025. Da ich ja auch auf die reinen EE-Bestandshalter setze, ist das ein Lichtblick. Und HJ 2 ist ja diesbezüglich sogar hervorragend angelaufen, schaut man auf Erzeugungsleistung und Börsenstrompreise.

EKT-typisch ist der Bericht eher in nüchternem Ton gehalten. Ist der Markt auch nicht unbedingt gewöhnt. Bin gespannt auf September."

Glanzhose: "Die Zahlen sind katastrophal. Schlechter geht es kaum. Schaut euch den Kursverlauf der letzten Jahre an. Es gibt nur eine Tendenz und die zeigt nach unten. Meine Geduld ist ja auch am Ende. Ich werde mich aus der Aktie verabschieden. Die Zeit der Ernte scheint bei Energiekontor nie zu beginnen. Die Kursziele, die aufgerufen werden, sind aus meiner Sicht unrealistisch. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende."

Rabjatis: "TOP-Entwicklung denke ich - man nutzt die Gunst der Stunde, expandiert den Eigenbestand sogar leicht über die finanzielle Schmerzgrenze hinaus und wird damit in wenigen Monaten von der Größe der Energieerzeugung ein sehr viel stärkeres Unternehmen sein. Die steigende Stromnachfrage aus Erneuerbaren Energien durch

die immer weiter fortschreitende Elektrifizierung bisheriger ineffizenter fossiler Energien,

die durch den Klimawandel ausfallende Kraftwerksleistung etwa bei Kernkraft, Wasserkraft,

die durch Kriegsereignisse stark gestiegenen Rohstoffkosten bei Gas und Öl,

der über Jahre ausgefallene Förderkapaziät bei Gas, Öl und vor allem raffininerierten Produkten daraus

stützen das Geschäftsmodell der Energiekontor AG langfristig. Ergo eine TOP-Aktie zu einem erstaunlich niedrigen Börsenwert, da die Börse ja eigentlich die Zukunft handeln sollte. Macht sie aber leider gerade nicht."

MisanthropVIE: "Die Zahlen sehen nicht toll aus, sind aber auch nicht dramatisch. Es hängt wie jedes der ergangenen Jahre am verkaufs-showdown zum Jahresende. Energiekontor ist leider weiterhin ein Papiertiger - sie können noch so gut arbeiten und die Aktie günstig sein, wenn sie als Projektierer nichts verkaufen (können), häufen sich die Fragezeichen und Risiken. In einer gefühlten make-it-or- break-it-situation gelandet zu sein, war nicht meine Wunschvorstellung."

Nebenwertewette: "Es bleibt halt Projektgeschäft. Wenn es gut läuft darf man es nicht einfach hochrechnen, wenn es mal schlecht läuft auch nicht. Beide Extreme haben bzw. hatten wir die letzten Jahre."

Nach Verföffentlichunng der Gewinnwarnung:

Changemaker: "WTF! Eigentlich hätte doch VOR dem Halbjahresbericht eine Gewinnwarnung kommen müssen, statt diese aus Investorensicht hochrelevante Meldung am Abend des Berichtstags NACHZUREICHEN. Oder wurde Energiekontor über die Verzögerungen in Schottland etwa ausgerechnet HEUTE informiert?? Die Unternehmenskommunikation von Energiekontor ist echt Murks. Der Chart in den nächsten Wochen wird häßlich werden, fürchte ich. Echt ärgerlich!"

darauf Myzel24: "Da stellt sich bald die Frage ob das noch legal ist...wir sind heute Morgen mit dem Schock aufgewacht und haben Verluste realisiert. Wir nehmen es nicht so tragisch da unsere Gewinne größer waren aber mies ist es schon 🐺"

Changemaker: "Absurd: Im heute publizierten Halbjahresfinanzbericht heißt es noch: [...] unsere Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzern-EBT von 40 bis 60 Mio. Euro [ist] aus heutiger Sicht nach wie vor erreichbar. Wie unter anderem auch im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2026 erläutert, hängt dies insbesondere von der planmäßigen Realisierung der vorgesehenen Ready-to-build-Verkäufe in Großbritannien [...]" (S. 8).

Und jetzt Abends die Änderung der Jahresprognose?

Wurden die deutlich späteren Netzanschlusstermine der schottischen Windparkprojekte Energiekontor tatsächlich erst heute mitgeteilt? Die Pausierung des Aktienrückkaufprogramms seit Juni sieht jetzt echt komisch aus..."

Geebeeh: "WOW, was für eine kommunikative Fehlleistung der IR und des Vorstands! Wer hat da gepennt? Ich bin sehr schockiert und schwer enttäuscht ... 👎"

Geisterstunde: "Die heutigen Nachrichten von Energiekontor waren schon bitter, da unprofessionell und kaum korrekt. Eine zentrale Änderung für das Geschäftsjahr am späten Nachmittag noch hinterherzuschieben, nachdem die geprüften Zahlen morgens veröffentlicht wurden, ist mehr als fahrlässig und lässt die Informationspolitik des Managements in einem kläglichen Licht erscheinen.

Für mich ist diese Aktie kein seriöses Investment mehr. Schade, deswegen ein Komplettverkauf meiner Position. Auch weil der Stopp-Loss erreicht war. Bevor die Opportunitätskosten bei längerer Haltedauer zu groß werden, wird die Verkaufssumme lieber in anderen Titeln eingesetzt. Daran besteht immerhin kein Mangel."

Zeluise: "Das Problem ist halt, dass nach den schlechten HJ-Zahlen die Story war: HJ2 wird besser, 2027 und 2028 eh. Die häßliche Ente ist ein Schwan. Das ist nun für 2026 definitiv kaputt - und das nach dem „Übergangsjahren“ schon davor. Die Eigenkapitalquote ist nun auch auf 20% runter. Ich hab vorhin auch geschmissen. So ganz war mir der Projektierteil ja eh nicht mehr geheuer. Man bekommt mit Clearvise und 7C (fast) reine Bestandshalter für 60% vom Buchwert - mit deutlich besseren Eigenkapitalquoten. Meine Ratio sagt dann doch: Warum soll ich dann hier 150% zahlen, stimmt da noch Preis:Risko-Chance? Bis heute Mittag war es die o.g. Story (und die Sympathie zu Unternehmen), mit der ich es mir schön geguckt habe. Dass es keine 12h dauert, bis die Seifenblase platzt, hätte ich nicht gedacht. Aber der Schuss sitzt schon heftig und ehrlich gesagt ist mir nun ne MC von „nur noch“ 420Mio auch zu viel. Wie traurig. Und auch ärgerlich."

Athin: "Gegen Mittag haben sie die Prognose noch bestätigt ! Eine riesige Schweinerei vom Vorstand!

Ich persönlich empfinde es schon fast als „Betrug“ "

Hallodri123: "Ich hatte EKT eigentlich als mal relativ stabilen Wert angesehen... So kann man sich täuschen. Die Verarschung der Anleger ist eine, da gibt es nichts schön zu reden oder sich an irgendwelche Strohhälmchen irgendwann in der Zukunft zu klammern. Also wer noch Anteile hält, der hat Börse nicht wirklich verstanden."

Athin: "Der "Zufall" am selben Tag: Es wirkt für mich verdächtig, dass ein monatelang schwelender Netzkonflikt in Schottland exakt an dem Tag eskaliert, an dem der Halbjahresbericht vorgelegt wird.

Schonfrist für den Aktienkurs: Durch das Warten bis zum Abend (18:17 Uhr) war der reguläre Xetra-Handel in Deutschland bereits geschlossen. Energiekontor hat den massiven Kurssturz damit um einen Tag verzögert und den heutigen Handelstag "gerettet". Bekannte Probleme: Das Gerichtsurteil in Schottland (Raeshaw-Fall) fiel bereits im Februar. Kritiker könnten argumentieren, dass das Management das Risiko von Netzverzögerungen schon viel früher hätte einpreisen müssen, anstatt bis zum letzten Moment an der Prognose festzuhalten."

Geebeeh: "In der Ad-Hoc ist von einem "laufenden Gerichtsverfahren" die Rede, von daher dürfen sie das nicht ignoriert haben, das wäre grobe Fahrlässigkeit, die ich Herrn Szabo beim besten Willen nicht zutrauen möchte. Eine Erklärung für das das heutige Desaster könnte sein, das es just heute zu der laufenden Klage neue rechtliche Infos oder Einschätzungen gab. Aber warum ausgerechnet heute und von welcher Seite? Das Ganze hat ein sehr merkwürdiges Geschmäckle!

Die Ad-Hoc ist mir zu dünn, da muss in den nächsten Tagen mehr kommen, insbesondere zu der Frage wie die Chancen der Klage eingeschätzt werden. Vor welcher Instanz wird die Klage geführt? Wird die Klage final entschieden oder wird es Möglichkeiten zur Berufung geben, d.h. kann sich das Verfahren weiter in die Länge ziehen? Der heutige Tag ist eine weitere große Enttäuschung für mich, aber ich weigere mich das Unternehmen abzuschreiben.

Es gibt an der Börse so viele Luftnummern mit utopischen Bewertungen, dagegen ist EKT immer noch ein solides und gesundes Unternehmen, das in diesem Jahr trotz allem Gewinn machen wird."

Smallvalueinvestor: "Ich habe sowas noch nie erlebt. Ihr könnt euch gerne alles schönreden. Mag rechtlich OK sein aber: Das ist euer Geld was verbrannt wird. Wer soll denn bei so einem Management hier noch investieren? Die Aktie könnte auf 10 Euro fallen und ich würde sie nicht kaufen. Fundamental keine Ahnung: Management Katastrophe.

Morgens HJ Zahlen und abends uups fast 90% vom EBITDA weg. Dann gibt es hier noch Leute die die Firma verteidigen. Aber gut: Manche lernen es halt nur durch die harte Tour. Vergesst nicht: Erst hat man kein Glück, dann kommt Pech dazu. Noch eine schlechte News und die Aktie implodiert."

Fragen23: "Die Rutsche geht heute erst richtig los. Seriös ist anders. Kann nicht glauben das es keine Erkenntnisse zur Lage in UK bis zur Verkündung der Halbjahreszahlen gab. Da es ja bereits im letzten Jahr Probleme in UK gab! Nun nur noch ein Bruchteil des EBT im Jahr 26. Hier sollte die Bafin mal nach dem Rechten schauen. Bin sehr froh gestern nach der Mitteilung, Bestätigung des Jahresziel, nicht Nachgekauft zu haben."

Mo_money: "So was kann und darf nicht an einem Tag passieren. Darum: Vertrauen zu Recht weg. In so ein Unternehmen kann ich leider nicht investieren. Trainerwechsel!"

Me_2: "Für mich kompletter Verlust von Glaubwürdigkeit. Ich bin gestern komplett raus aus EKT. War jahrelang dabei und habe etliche Verschiebungen von Gewinnen und Einnahmen in spätere Jahre mit erlitten und trotzdem durchgehalten, weil ich an das Geschäftsmodell und die Kommunikation von EKT geglaubt habe. Aber jetzt mußte ich die Reißleine ziehn, auch zur Vermeidung von Altersarmut.

Vielen Dank an die vielen Foristen (v.a .fundamental), die hier sachlich und auf hohem Niveau gepostet haben, es war mir ein Vergnügen hier mitzulesen."

Tunnelende_in_Sicht: "Kommunikative Katastrophe! Nach dem gestrigen Halbjahresbericht und der Bestätigung der Jahresziele hatte ich nochmals zu meiner Bestandsposition zugekauft. Als ich gestern Abend die Nachricht sah, dachte ich, die Kommunikation von Energiekontor sei ein Fall für die BaFin. Sollte es wirklich so gewesen sein, dass "sich im Nachgang zu dessen Veröffentlichung" die neuen Erkenntnisse ergeben haben, erwarte ich vom Unternehmen, dass hier freiwillig "Ross und Reiter" genannt werden. Welche Information erhielt man gestern, die dann die Ad hoc-Veröffentlichung auslöste? Wenn diese Aufklärung nicht kurzfristig erfolgt, wird hier noch mehr Vertrauen zerstört. @ Peter Szabo & Julia Pschribülla: Erklären Sie sich!"

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei der Energiekontor AG gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Energiekontor teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wO anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community