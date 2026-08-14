Dell Technologies Registered (C) Aktie schwach im Handel - 14.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dell Technologies Registered (C) Aktie. Mit einer Performance von -1,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +105,62 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +12,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +299,74 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,20 % 1 Monat +15,33 % 3 Monate +105,62 % 1 Jahr +265,44 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 14.08.2026, 14:44 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,45 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. IBM notiert im Minus, mit -0,34 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,40 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -1,43 % HP notiert im Minus, mit -1,25 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.