3M Aktie schwach im Handel - 14.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die 3M Aktie. Mit einer Performance von -0,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der 3M Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 157,85€, mit einem Minus von -0,38 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

3M ist ein diversifizierter Industriekonzern (u.a. Klebstoffe, Schleifmittel, Filter, Arbeitsschutz, Healthcare, Consumer-Produkte wie Post-it, Scotch). Starke F&E-Pipeline, breite Patentbasis. Global präsent, aber wachstumsschwach und rechtlich belastet (PFAS, Ohrstöpsel). Hauptkonkurrenten: Honeywell, GE, DuPont, Sika. USP: Materialkompetenz, Markenstärke, hohe Kundenbindung durch Systemlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die 3M Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,84 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 3M Aktie damit um +0,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,03 % gewonnen.

3M Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,54 % 1 Monat +14,18 % 3 Monate +25,84 % 1 Jahr +15,59 %

Informationen zur 3M Aktie

Stand: 14.08.2026, 14:44 Uhr

Es gibt 516 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,07 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,24 %.

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Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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