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    Besonders beachtet!

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    D-Wave Quantum Aktie schwach im Handel - 14.08.2026

    Am 14.08.2026 ist die D-Wave Quantum Aktie, bisher, um -0,39 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.

    Besonders beachtet! - D-Wave Quantum Aktie schwach im Handel - 14.08.2026
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

    D-Wave Quantum Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die D-Wave Quantum Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,39 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute bei der D-Wave Quantum Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei D-Wave Quantum insgesamt ein Minus von -1,58 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +6,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,12 % verloren.

    D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,15 %
    1 Monat +9,57 %
    3 Monate -1,58 %
    1 Jahr +14,05 %
    Stand: 14.08.2026, 14:53 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Volatilität der D-Wave-Quantum-Aktie, wiederkehrende Abverkäufe vor US-Handelsbeginn und vermutete Leerverkäufe. Nach schwachen Quartalszahlen bleiben Anleger wegen der Geschäftsaussichten, eines 20-Millionen-Dollar-Deals und technologischer Fortschritte, darunter einer Nature-Publikation zu Zwei-Qubit-Gattern, grundsätzlich optimistisch. Viele setzen auf kurzfristiges Trading; Technik und Umsetzung gelten als entscheidend.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

    Zur D-Wave Quantum Diskussion

    Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

    Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,63 Mrd. € wert.

    Sind 99,9% Milliarden wert?


    Die D-Wave Quantum-Aktie notiert bei 20,90 US$. Damit wird das Unternehmen mit rund 7,8 Milliarden US$ bewertet. Eine Veröffentlichung im Fachmagazin „Nature“ und stark gestiegene Buchungen sorgen für neue Fantasie. Zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und wirtschaftlicher Realität klafft allerdings weiterhin eine erhebliche Lücke. Was die 99,9% wirklich bedeuten D-Wave hat ein sogenanntes Zwei-Qubit-Gatter für seine Dual-Rail-Architektur […] The post D-Wave Quantum-Aktie: Sind 99,9% Milliarden wert? first appeared on sharedeals.de.

    D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?


    Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    D-Wave Quantum

    -0,74 %
    +6,15 %
    +9,57 %
    -1,58 %
    +14,05 %
    +1.194,90 %
    +50,24 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9
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