SpaceX Aktie heute im Plus (124,18€) - 14.08.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten Verluste von -6,67 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SpaceX. Mit einer Performance von +1,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 124,18€, mit einem Plus von +1,39 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +24,32 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,67 % verloren.

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SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +24,32 % 1 Monat +0,98 % 3 Monate -6,67 % 1 Jahr -6,67 %

Informationen zur SpaceX Aktie

Stand: 14.08.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 956,34 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,10 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,12 %. Northrop Grumman verliert -1,02 %

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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