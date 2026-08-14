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    Aktien New York Ausblick

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    Dow knapp im Minus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten am Freitag kaum verändert
    • Einzelhandelsumsätze sinken im Juli um 0,6 Prozent
    • Reddit und Sandisk steigen, Applied Materials fällt
    Aktien New York Ausblick - Dow knapp im Minus erwartet
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften wenig verändert ohne klare Richtung in den Handel am Freitag starten. Nach den in dieser Woche veröffentlichten moderaten Inflationszahlen bestätigten frische Konjunkturdaten Hoffnungen auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen. So sind Umsätze im US-Einzelhandel im Juli um 0,6 Prozent gefallen, während Volkswirte mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet hatten.

    Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 53.788 Punkte, nachdem er sich am Donnerstag gut behauptet hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenminus von rund 0,5 Prozent an.

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    Den Nasdaq 100 , der tags zuvor kräftig zugelegt hatte, sieht IG 0,3 Prozent im Plus bei 30.169 Zählern. Für den technologielastigen Auswahlindex zeichnet sich damit ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent ab.

    Aus Unternehmenssicht könnten Applied Materials im Anlegerfokus stehen. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters lagen im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktie, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatte, verlor am Freitag vorbörslich 5,5 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend hohe Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hieß es zur Begründung aus dem Handel.

    Für die Papiere von Reddit ging es im vorbörslichen Geschäft um 11,4 Prozent aufwärts. Die Anteilsscheine des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.

    Die Titel von Sandisk verteuerten sich vorbörslich um 6,7 Prozent und dürften damit ihre 14-Prozent-Kursrally vom Vortag fortsetzen. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.

    Einen vorbörslichen Kurseinbruch von 16 Prozent verbuchten die Papiere von York Space . Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie

    Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,57 % und einem Kurs von 434,6 auf Tradegate (14. August 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -6,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 350,77 Mrd..

    Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.





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