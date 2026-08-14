BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 58,58EUR auf Tradegate (14. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte