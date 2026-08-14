BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 58,58EUR auf Tradegate (14. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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