BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für die Aktien des Werbevermarkters drehe sich momentan alles um die Übernahmefantasie, schrieb Julien Roch am Donnerstag./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (14. August 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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