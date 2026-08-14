BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für die Aktien des Werbevermarkters drehe sich momentan alles um die Übernahmefantasie, schrieb Julien Roch am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (14. August 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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