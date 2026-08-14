Cencora Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 14.08.2026

Mit einer Performance von -4,96 % musste die Cencora Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Cencora Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,96 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Cencora (ehem. AmerisourceBergen) ist ein globaler Pharmagroßhändler und Dienstleister für Pharma- und Biotechfirmen. Kernleistungen: Distribution von Arzneimitteln, Specialty-Pharma-Services, Logistik, Marktzugang, Patientensupport. Starke Position im US-Großhandel (Top 3). Hauptkonkurrenten: McKesson, Cardinal Health. USP: Fokus auf Specialty Pharma, Biotech-Services und globale Supply-Chain-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Cencora Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,64 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Cencora um -7,15 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Cencora Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,34 % 1 Monat -4,45 % 3 Monate +22,64 % 1 Jahr +7,91 %

Informationen zur Cencora Aktie

Stand: 14.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 195 Mio. Cencora Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,32 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. CVS Health notiert im Minus, mit -0,36 %.

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Ob die Cencora Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cencora Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.