HYPOPORT startet Aktienrückkaufprogramm – Aktie vor Comeback?
Hypoport startet ein neues Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 10 Mio. Euro sollen in eigene Aktien fließen – vor allem für Mitarbeiterbeteiligungen und weitere Aktienzuteilungen.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE startet am 17. August 2026 ein Aktienrückkaufprogramm, das spätestens am 30. Oktober 2026 endet.
- Für den Rückkauf sind bis zu 10 Mio. Euro zuzüglich Nebenkosten vorgesehen.
- Auf Basis des Xetra-Schlusskurses von 83,35 Euro könnten bis zu etwa 119.976 Aktien erworben werden; die absolute Obergrenze liegt bei 400.000 Aktien.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2026. Die Aktien sollen vor allem für Mitarbeiterbeteiligungen und weitere Aktienzuteilungen an Mitarbeiter und Organe verwendet werden.
- Der Rückkauf erfolgt über ein unabhängiges Kreditinstitut gemäß den Vorgaben der EU-Marktmissbrauchsverordnung; Hypoport nimmt keinen Einfluss auf Zeitpunkt und Umfang der Käufe.
- Die Käufe unterliegen gesetzlichen Preis- und Volumenbegrenzungen. Hypoport kann das Programm jederzeit aussetzen und veröffentlicht die Transaktionen regelmäßig auf seiner Investor-Relations-Website.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HYPOPORT ist am 09.11.2026.
Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 85,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 86,25EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.684,64PKT (+0,50 %).
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