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    Deutsche Botschaft warnt Reisende in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Botschaft verschärft Reisewarnung für die Ukraine
    • Verstärkte Angriffe werden nicht ausgeschlossen
    • Botschaft warnt besonders vor Reisen mit der Bahn
    Deutsche Botschaft warnt Reisende in der Ukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die deutsche Botschaft in Kiew hat die Reisewarnung für Deutsche in der Ukraine verschärft. Im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitstag am 24. August seien verstärkte Angriffe auf die Energieinfrastruktur und Verkehrsknotenpunkte nicht ausgeschlossen, schrieb die Botschaft in einer Mail. Gewarnt wurde vor allem vor einer Nutzung der Eisenbahn. "Die ukrainische Bahninfrastruktur sowie die Bahnbetriebe selbst sind nach wie vor Ziel russischer Luftangriffe", hieß es.

    Russische Truppen haben in den vergangenen Wochen nicht nur Bahnhöfe, sondern auch fahrende Züge aus der Luft angegriffen. Nahe Odessa wurden am Donnerstag der Lokführer und sein Assistent auf einem Passagierzug getötet. Generell gilt wegen des russischen Angriffskrieges für die gesamte Ukraine eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

    In Kiew trat unterdessen der neue Botschafter Boris Ruge seinen Dienst an. Er löste Heiko Thoms ab, wie die Botschaft auf der Plattform X mitteilte./fko/DP/he






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