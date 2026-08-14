🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    WOCHENAUSBLICK

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Experten sehen wenig Gefahr nach Dax-Rekordrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Aktienbewertungen könnten bestehen bleiben
    • Sinkende Inflationsdaten dämpfen die Zinsängste
    • Neue Unternehmenszahlen rücken in den Fokus
    WOCHENAUSBLICK - Experten sehen wenig Gefahr nach Dax-Rekordrally
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten könnten Experten zufolge weiter Bestand haben. Zwar nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die vielfach mit ihren Zahlen und Ausblicken positiv überrascht haben, allmählich ihrem Ende. Doch die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten nahmen der Angst vor steigenden US-Zinsen etwas Wind aus den Segeln.

    "Die Unternehmensgewinne wachsen kräftig genug, um die Kurse weiter zu tragen", heißt es im Wochenausblick der DZ Bank. Sie hätten zudem die Diskussion, ob sich die Ausgaben für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) lohnten, wieder entschärft. "Denn die großen Plattformkonzerne, insbesondere die führenden Cloud-Betreiber, konnten belegen, dass ihren hohen Investitionen bereits spürbare Umsatz- und Ertragszuwächse gegenüberstehen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    29.234,08€
    Basispreis
    28,01
    Ask
    × 9,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.486,81€
    Basispreis
    29,57
    Ask
    × 9,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg betonte, dass die Firmengewinne im bisherigen Jahresverlauf stärker gestiegen seien als die Aktienkurse. Das spreche gegen einen "überschäumenden Optimismus". Zudem hätten die Anleger die neuerliche Verschärfung im Iran-Krieg abgeschüttelt. Allerdings würden die positiven Impulse seitens der Unternehmen nun seltener, weshalb "die typische saisonale Schwäche mit etwas Verspätung noch bevorstehen könnte", warnte er aber auch vor zu viel Optimismus.

    "Die Sommerpause an den Aktienmärkten fällt in diesem Jahr offenbar aus", lautet indes die zuversichtliche Prognose von Robert Halver, Marktanalyst bei der Baader Bank. Ungeachtet des Iran-Kriegs, in dem kurzfristig keine Lösung in Sicht sei, sorgten eine wachsende Weltkonjunktur, die abnehmende Inflation und die zinspolitische Zurückhaltung der US-Notenbank Fed für eine "sonnige Börsenstimmung".

    Markus Reinwand von der Landesbank Helaba verwies auf die seit Beginn des Iran-Kriegs wieder deutlich gesunkene Risikoscheu der Anleger, die sich an der impliziten Aktienmarktvolatilität ablesen lasse. Dies allein sei nicht problematisch, erhöhe aber das Rückschlagpotenzial bei negativen Überraschungen. "Für drohende deutliche Kurskorrekturen oder gar einen stürmischen Herbst gibt es - jenseits möglicher geopolitischer Störfeuer - gegenwärtig allerdings keine Hinweise", betonte er.

    Der deutsche Leitindex Dax war erst vor wenigen Tagen auf ein Rekordhoch geklettert, das ungeachtet der seitherigen Konsolidierung in Sichtweite ist. Ebenfalls nicht weit zu weiteren Bestmarken haben es sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 sowie die großen US-Börsenindizes, obwohl sie im bisherigen Jahresverlauf schon deutlich stärker zugelegt haben. Das gilt insbesondere für das Tech-Barometer Nasdaq 100 mit seinen vielen Halbleiterunternehmen, die zu den größten Profiteuren des KI-Hypes zählen.

    Unternehmensseitig stehen hierzulande in der neuen Woche Vertreter aus den hinteren Börsenreihen im Fokus. Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische könnte am Montag mit einer Kapitalmarktveranstaltung Aufmerksamkeit finden.

    Zur Wochenmitte sind Quartalszahlen des Maschinenbauers Heidelberger Druckmaschinen angekündigt. Der Halbjahresbericht der Online-Apotheke DocMorris könnte zudem auch den Aktienkurs der deutschen Konkurrentin Redcare Pharmacy bewegen. Am Donnerstag folgen die Zwischenberichte des Ticketvermarkters und Veranstalters CTS Eventim sowie des Spielwarenhersteller Tonies .

    Seitens der Konjunktur sollten die amerikanischen Import- und Exportpreise am Dienstag einen Blick wert sein. Am Mittwochabend veröffentlicht die Fed das Protokoll zu ihrer letzten Sitzung Ende Juli, bei der sie den Leitzins unverändert gelassen hatte. Derzeit gehen die Finanzmärkte wieder eher davon aus, dass die Währungshüter auch auf ihrer Sitzung Mitte September die Füße still halten werden - wenngleich es immer noch etliche Investoren gibt, die eine Erhöhung für möglich halten.

    Vor dem Wochenende stünden dann noch weltweit die Einkaufsmanagerindizes als wichtiger Frühindikator für die Unternehmensstimmung im Fokus, wie Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck schrieb./gl/la/mis

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 58,55 auf Tradegate (14. August 2026, 15:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -3,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +22,72 %/+92,37 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WOCHENAUSBLICK Experten sehen wenig Gefahr nach Dax-Rekordrally Die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten könnten Experten zufolge weiter Bestand haben. Zwar nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die vielfach mit ihren Zahlen und Ausblicken positiv überrascht haben, allmählich ihrem Ende. Doch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     