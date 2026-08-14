WOCHENAUSBLICK
Experten sehen wenig Gefahr nach Dax-Rekordrally
- Hohe Aktienbewertungen könnten bestehen bleiben
- Sinkende Inflationsdaten dämpfen die Zinsängste
- Neue Unternehmenszahlen rücken in den Fokus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten könnten Experten zufolge weiter Bestand haben. Zwar nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die vielfach mit ihren Zahlen und Ausblicken positiv überrascht haben, allmählich ihrem Ende. Doch die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten nahmen der Angst vor steigenden US-Zinsen etwas Wind aus den Segeln.
"Die Unternehmensgewinne wachsen kräftig genug, um die Kurse weiter zu tragen", heißt es im Wochenausblick der DZ Bank. Sie hätten zudem die Diskussion, ob sich die Ausgaben für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) lohnten, wieder entschärft. "Denn die großen Plattformkonzerne, insbesondere die führenden Cloud-Betreiber, konnten belegen, dass ihren hohen Investitionen bereits spürbare Umsatz- und Ertragszuwächse gegenüberstehen."
Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg betonte, dass die Firmengewinne im bisherigen Jahresverlauf stärker gestiegen seien als die Aktienkurse. Das spreche gegen einen "überschäumenden Optimismus". Zudem hätten die Anleger die neuerliche Verschärfung im Iran-Krieg abgeschüttelt. Allerdings würden die positiven Impulse seitens der Unternehmen nun seltener, weshalb "die typische saisonale Schwäche mit etwas Verspätung noch bevorstehen könnte", warnte er aber auch vor zu viel Optimismus.
"Die Sommerpause an den Aktienmärkten fällt in diesem Jahr offenbar aus", lautet indes die zuversichtliche Prognose von Robert Halver, Marktanalyst bei der Baader Bank. Ungeachtet des Iran-Kriegs, in dem kurzfristig keine Lösung in Sicht sei, sorgten eine wachsende Weltkonjunktur, die abnehmende Inflation und die zinspolitische Zurückhaltung der US-Notenbank Fed für eine "sonnige Börsenstimmung".
Markus Reinwand von der Landesbank Helaba verwies auf die seit Beginn des Iran-Kriegs wieder deutlich gesunkene Risikoscheu der Anleger, die sich an der impliziten Aktienmarktvolatilität ablesen lasse. Dies allein sei nicht problematisch, erhöhe aber das Rückschlagpotenzial bei negativen Überraschungen. "Für drohende deutliche Kurskorrekturen oder gar einen stürmischen Herbst gibt es - jenseits möglicher geopolitischer Störfeuer - gegenwärtig allerdings keine Hinweise", betonte er.
Der deutsche Leitindex Dax war erst vor wenigen Tagen auf ein Rekordhoch geklettert, das ungeachtet der seitherigen Konsolidierung in Sichtweite ist. Ebenfalls nicht weit zu weiteren Bestmarken haben es sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 sowie die großen US-Börsenindizes, obwohl sie im bisherigen Jahresverlauf schon deutlich stärker zugelegt haben. Das gilt insbesondere für das Tech-Barometer Nasdaq 100 mit seinen vielen Halbleiterunternehmen, die zu den größten Profiteuren des KI-Hypes zählen.
Unternehmensseitig stehen hierzulande in der neuen Woche Vertreter aus den hinteren Börsenreihen im Fokus. Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische könnte am Montag mit einer Kapitalmarktveranstaltung Aufmerksamkeit finden.
Zur Wochenmitte sind Quartalszahlen des Maschinenbauers Heidelberger Druckmaschinen angekündigt. Der Halbjahresbericht der Online-Apotheke DocMorris könnte zudem auch den Aktienkurs der deutschen Konkurrentin Redcare Pharmacy bewegen. Am Donnerstag folgen die Zwischenberichte des Ticketvermarkters und Veranstalters CTS Eventim sowie des Spielwarenhersteller Tonies .
Seitens der Konjunktur sollten die amerikanischen Import- und Exportpreise am Dienstag einen Blick wert sein. Am Mittwochabend veröffentlicht die Fed das Protokoll zu ihrer letzten Sitzung Ende Juli, bei der sie den Leitzins unverändert gelassen hatte. Derzeit gehen die Finanzmärkte wieder eher davon aus, dass die Währungshüter auch auf ihrer Sitzung Mitte September die Füße still halten werden - wenngleich es immer noch etliche Investoren gibt, die eine Erhöhung für möglich halten.
Vor dem Wochenende stünden dann noch weltweit die Einkaufsmanagerindizes als wichtiger Frühindikator für die Unternehmensstimmung im Fokus, wie Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck schrieb./gl/la/mis
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 58,55 auf Tradegate (14. August 2026, 15:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -3,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +22,72 %/+92,37 % bedeutet.
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:40 Uhr MESZ
US-Indizes folgen im Nachmittagsbriefing.
© MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Kerzen: eigene Darstellung auf Basis öffentlicher Xetra-OHLC
AUSGANGSLAGE
US-Verbraucherpreise Juli (12.08.2026, 14:30 MESZ, wallstreetONLINE Ist/Prognose/zuvor):
Headline YoY 3,4 / 3,4 / 3,5 · Kern YoY 2,5 / 2,5 / 2,6 · Headline MoM 0,1 / 0,1 / −0,4 · Kern MoM 0,2 / 0,2 / 0.
Der Print saß auf der Linie.
Der DAX markierte danach ein neues Xetra-Hoch bei 26.573,50 und schloss bei 26.331,07 (−0,23 Prozent). Eröffnung 26.452,00, Tief 26.313,58, Spanne 259,92 Punkte. Schluss bei 6,7 Prozent der Spanne — Abweisung, kein bestätigter Ausbruch.
Großes Bild nur Xetra-Kassa. Jahres-R1 26.740, Jahres-P 22.888, R2 28.760 (Traditional Jahr). Xetra-Schluss 12.08. 26.331,07 — Abstand zum Jahres-R1 rund 409 Punkte (≥ 400: eine Zeile). Das Tageshoch 26.573,50 lag nur rund 167 Punkte unter dem Jahres-R1; dort war das Magnetfeld eine Kappe. CFD-Werte gehören nicht in dieses Bild.
Heute, 13.08.2026, 14:30 MESZ: US-Erzeugerpreise Juli plus Erstanträge. Konsens laut öffentlichem Kalender: PPI YoY 4,9 % (zuvor 5,5 %), PPI MoM 0,2 % (zuvor −0,3 %), Kern-PPI YoY 4,2 % (zuvor 4,7 %), Kern-PPI MoM 0,3 % (zuvor 0,2 %), Erstanträge rund 202–203 Tsd. (zuvor 199 Tsd.). Ist-Werte erst, wenn der Kalender Actual zeigt.
10-Jahres-Rendite 12.08.2026 15:30 ET: 4,68 Prozent (Forbes). FRED DGS10 11.08.: 4,70 Prozent.
MARKEN MIT FORMEL
Floor-Pivots, Referenz die reguläre Xetra-Sitzung 12.08.2026.
H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
Pivot = (26.573,50 + 26.313,58 + 26.331,07) ÷ 3 = 26.406,05 ≈ 26.406
R1 = 2 × Pivot − Tief = 26.498,52 ≈ 26.499
S1 = 2 × Pivot − Hoch = 26.238,60 ≈ 26.239
R2 = Pivot + (Hoch − Tief) = 26.665,97 ≈ 26.666
S2 = Pivot − (Hoch − Tief) = 26.146,13 ≈ 26.146
R3 = Hoch + 2 × (Pivot − Tief) = 26.758,44 ≈ 26.758
Kerzen (eigene Darstellung):
Mo 10.08.: O 26.360,44 · H 26.441,91 · T 26.314,98 · C 26.323,88
Di 11.08.: O 26.378,00 · H 26.504,54 · T 26.245,57 · C 26.391,42
Mi 12.08.: O 26.452,00 · H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
EINSCHÄTZUNG
Aus meiner Sicht rechtfertigt weder der CPI-Konsens noch das neue Hoch einen Impuls ins Jahres-R1 26.740. Interessant wären eine Rückeroberung von 26.406 oder eine erneute Docht-Abweisung an 26.499/26.574. Unter 26.314 wäre S1 26.239 die nächste Kassa-Marke. Dow und Nasdaq kommen mit frischen US-Zahlen im Nachmittagsbild.
HINWEIS ZU DEN SETUPS
Drei DAX-Ideen. Kein Setup ohne den genannten Auslöser. Bestätigung erst nach abgeschlossenem 5-Minuten-Schluss. Nicht eröffnen 14:25–14:40 MESZ. Kerzen im Bild: eigene Darstellung.
QUELLEN
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/xetra-schluss-dax-schliesst-nach-rekordhoch-knapp-im-minus-15869623
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.bls.gov/schedule/news_release/ppi.htm
https://www.investing.com/economic-calendar/ppi-734
https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-rates/
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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Stand: Mittwoch, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Dienstag, 11.08.2026:
Eroeffnung 26.378,00
Tageshoch (neues ATH) 26.504,54
Tagestief 26.245,57
Xetra-Schluss 26.391,42 (+0,26 %)
Handelsspanne 258,97 Punkte
Schluss in der Spanne 56,3 %
Quelle:
https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
Das Tageshoch bei 26.504,54 ist neues Allzeit- und Jahreshoch. Der
bisherige Hoechststand lag bei 26.445,18 Punkten vom 07.08.2026.
Der DAX stieg damit erstmals ueber die Marke von 26.500 Punkten.
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, weil sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen oder
Indikationen statt Xetra-Kurse verwenden. Die oben genannten Werte
beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 11.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.504,54
Tief T = 26.245,57
Schluss C = 26.391,42
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.381
R1 = 2 × P − T = 26.515
R2 = P + (H − T) = 26.639
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.774
S1 = 2 × P − H = 26.256
S2 = P − (H − T) = 26.122
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.998
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet und mit den oben angegebenen
Ausgangsdaten nachrechenbar.
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JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Berechnet aus Hoch, Tief und Schluss des Handelsjahres 2025:
Hoch H = 24.888,0 · Tief T = 18.996,5 · Schluss C = 24.719,8
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt 348,3 Punkte ueber dem
Dienstagsschluss. Jahres-Pivots bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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ZUR TAGESKERZE VOM DIENSTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Schluss minus Eroeffnung) 13,42 Pkt = 5 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Schluss) 113,12 Pkt = 44 % der Spanne
Unterer Docht (Eroeffnung minus Tief) 132,43 Pkt = 51 % der Spanne
Ein Koerper von 5 Prozent bei langen Dochten auf beiden Seiten
entspricht der Definition eines Long-Legged Doji.
Zum Vergleich die oberen Dochte der Vortage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dienstag 11.08. 44 %
Die Handelsspannen:
Donnerstag 148 · Freitag 222 · Montag 127 · Dienstag 259 Punkte
Dass ich den Doji als Zeichen von Unentschlossenheit werte und nicht
als Umkehrsignal, ist meine persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM MITTWOCH, 12.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Verbraucherpreise 7/26 (endgueltig)
Prognose +0,8 % gg Vm / +2,8 % gg Vj
10:00 Frankreich IEA Oel-Monatsbericht 8/26
14:30 USA VERBRAUCHERPREISE 7/26
Prognose +0,1 % gg Vm / +3,4 % gg Vj
zuvor −0,4 % gg Vm / +3,5 % gg Vj
Kernrate Prognose +0,2 % gg Vm / +2,5 % gg Vj
zuvor 0,0 % gg Vm / +2,6 % gg Vj
16:30 USA EIA-Oelbericht (Woche)
Unternehmen
07:00 E.ON HJ · Brenntag HJ · TUI Q3 · K+S HJ · Bilfinger Q2
07:00 TKMS Q3 · Wienerberger HJ · ABN Amro Q2
07:30 Hannover Rueck HJ · Bechtle HJ · Jenoptik HJ · Vestas Q2
07:30 Douglas Q3 · Indus Holding HJ
18:00 Freenet Q2 · 22:05 Cisco Systems Q4
Sonstige
10:00 Bundeskabinett, u. a. Reform der Nachrichtendienste
und Bafoeg-Reform
EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-12-august-2026-12100150
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69282752-tagesvorschau-mittwoch-12-august-015.htm
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WICHTIGER HINWEIS ZUR GUELTIGKEIT
Alle genannten Marken beruhen auf dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die
US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr koennen sie kurzfristig ausser Kraft
setzen. Ich handle vor 14:45 Uhr nichts und warte die Reaktion ab.
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 50 % / 50 %
- die erwartete Spanne 26.250 bis 26.520
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Deutung des Doji als Unentschlossenheit
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste groessere Zielzone
- die Aussage, dass Marken erst ab 14:45 belastbar sind
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
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Stand: Dienstag, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Montag, 10.08.2026:
Eroeffnung 26.360,44
Tageshoch 26.441,91
Tagestief 26.314,98
Xetra-Schluss 26.323,88 (+0,02 %)
Handelsspanne 126,93 Punkte
Schluss in der Spanne 7,0 %
Quelle:
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-dax-steigt-am-montagnachmittag-1036435918
Das Rekordhoch vom 07.08.2026 bei 26.445,18 Punkten wurde am Montag um
3,27 Punkte verfehlt.
Marktbericht:
https://www.onvista.de/news/2026/08-10-dax-schliesst-unveraendert-und-verpasst-knapp-neuen-rekord-41121301-19-26541530
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-bleibt-dicht-an-rekord-dran-12098455
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, da sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen. Die oben
genannten Werte beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00
bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 10.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.441,91
Tief T = 26.314,98
Schluss C = 26.323,88
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.360
R1 = 2 × P − T = 26.406
R2 = P + (H − T) = 26.487
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.532
S1 = 2 × P − H = 26.279
S2 = P − (H − T) = 26.233
S3 = T − 2 × (H − P) = 26.152
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NEU: JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Zusaetzlich zu den Tagesmarken nehme ich ab heute die Jahres-Pivots auf.
Sie werden einmal jaehrlich aus Hoch, Tief und Schluss des Vorjahres
berechnet und bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Ausgangswerte aus dem Handelsjahr 2025:
Hoch H = 24.888,0
Tief T = 18.996,5
Schluss C = 24.719,8
Formeln und Ergebnisse (gleiche Floor-Trader-Formel):
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt damit 415,8 Punkte ueber dem
Montagsschluss. Die Werte lassen sich mit den oben genannten
Ausgangsdaten nachrechnen.
Dass ich diese Marke fuer die naechste groessere Zielzone halte, ist
meine persoenliche Einschaetzung.
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ZUR TAGESKERZE VOM MONTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Eroeffnung minus Schluss) 36,56 Pkt = 29 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Eroeffnung) 81,47 Pkt = 64 % der Spanne
Unterer Docht (Schluss minus Tief) 8,90 Pkt = 7 % der Spanne
Die oberen Dochte der vergangenen vier Handelstage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dazu am 07.08. ein oberer Docht von 64 % im 4-Stunden-Chart.
Dass ich diese Haeufung fuer ein Warnsignal halte, ist meine
persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM DIENSTAG, 11.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
06:30 Australien Zinsentscheid RBA (Prognose 4,35 %, zuvor 4,35 %)
14:15 USA ADP-Beschaeftigung
16:00 USA Wiederverkaeufe bestehender Haeuser 7/26
Prognose −1,0 % gg Vm, zuvor −2,4 %
Unternehmen
06:55 TAG Immobilien Q2 · 07:00 Atoss Software HJ
07:30 Salzgitter Q2 · Uniper Q2 · Jungheinrich Q2
08:00 Cancom Q2 · RTL Group HJ
Hinweis: In Japan bleibt die Boerse feiertagsbedingt geschlossen.
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-11-august-2026-12098730
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69270918-tagesvorschau-dienstag-11-august-2026-015.htm
AUSBLICK
Mittwoch USA Verbraucherpreise 7/26 — Konsens 3,4 % nach 3,5 %
Donnerstag USA Erzeugerpreise 7/26
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 45 % freundlich / 55 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.230 bis 26.450
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Bewertung der vier oberen Dochte als Warnsignal
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste Zielzone
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay