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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 14.08.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor senkt Gewinnziel wegen Verzögerungen
    • Dax-Konzerne mit Rekordgewinnen und Stellenabbau
    • Talanx hebt Gewinnprognose an, Aktie springt
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 14.08.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Energiekontor kappt Prognose - Projekte verspätet - Aktie bricht ein

    BREMEN - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor hat am Donnerstagabend das am Morgen mit dem Halbjahresbericht noch bestätigte Gewinnziel für 2026 gesenkt. Grund für die kurzfristige Senkung seien deutlich spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte und daraus resultierende Auswirkungen auf bisher vorgesehene ergebnisrelevante Projektverkäufe, teilte das Unternehmen am Abend in Bremen mit. Zwei der drei betroffenen Projekte seien zentraler Bestandteil der Prognose gewesen. Anleger waren bedient.

    ROUNDUP 2: Dax-Konzerne machen Rekordgeschäfte - und streichen Jobs

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    FRANKFURT - Deutschlands größte Börsenkonzerne haben im zweiten Quartal insgesamt Rekordgeschäfte gemacht, bauen aber zugleich Tausende Stellen ab. Die 40 Dax -Konzerne steigerten ihren Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum Vorjahreszeitraum um fast 16 Prozent oder 7 Milliarden Euro auf zusammen 52,6 Milliarden Euro, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Das sei so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal und zehn Prozent mehr als der bisherige Höchstwert von 2024 - trotz des Iran-Kriegs und Zollstreits mit den USA.

    ROUNDUP: Jobs in der Autoindustrie verschwinden rasend schnell

    WIESBADEN - In der deutschen Autoindustrie schwinden die Arbeitsplätze derzeit schneller als in jeder anderen Industriebranche. Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 waren in der deutschen Leitbranche noch 691.500 Menschen beschäftigt und damit so wenig wie noch nie seit Beginn der vergleichbaren Statistikreihe im Jahr 2005, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Weiterer Stellenabbau steht bevor.

    ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Kurssprung

    HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr optimistischer für 2026. "Wir erwarten nun, unsere Jahresprognose zu übertreffen und ein Konzernergebnis von deutlich über 2,7 Milliarden Euro zu erzielen", sagte Vorstandschef Torsten Leue am Freitag bei Vorlage der Zwischenbilanz in Hannover. Zuvor hatte er "ungefähr 2,7 Milliarden" in Aussicht gestellt - ein Ziel, das er sich ursprünglich sogar erst für 2027 vorgenommen hatte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

    ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt

    HAMBURG - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr trotz einer weiter verhaltenen Konsumstimmung den Gewinn gesteigert. Der Überschuss legte im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 71,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Die Werte der Immobilien entwickelten sich infolge des weiteren Mietwachstums erneut leicht positiv. Bei den Anlegern kam das am Freitag gut an.

    ROUNDUP: SFC Energy engt Zielwerte für 2026 ein - Ukraine-Großauftrag gibt Schub

    BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. "Auf Basis der Rekordentwicklung im ersten Halbjahr, der weiterhin hohen Nachfrage und der guten Auftragslage können wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf den oberen Bereich der bisherigen Bandbreite präzisieren", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Freitag laut Mitteilung. Einige Analysten waren zumindest beim Umsatz allerdings von noch höheren Werten ausgegangen. Die bereits in diesem Jahr von Kursgewinnen verwöhnten SFC-Anleger waren dennoch zufrieden.

    ROUNDUP: Norma will weitere Aktien zurückkaufen - Kurssprung

    MAINTAL - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group hat ein weiteres öffentliches Angebot zum Aktienrückkauf gestartet. Ziel sei es, die Aktionäre an den Zuflüssen aus dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts zu beteiligen, hieß es am Freitag aus Maintal. Anleger reagierten erfreut. An der Börse ging es für die Aktie von Norma um knapp 10 Prozent aufwärts. Damit kostete das im SDax notierte Papier erstmals seit mehr als drei Jahren mehr als 20 Euro. Der Kursgewinn seit dem Jahreswechsel summiert sich auf rund 44 Prozent.

    ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro steigert Gewinn - Prognose bestätigt

    MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal seinen Gewinn gesteigert. Der Umsatz lag indessen nahezu auf Vorjahresniveau. Die Prognose für 2026 bestätigte Nagarro. An der Börse zeigte sich die Aktie wenig bewegt.

    Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent

    MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro will sich von dem indischen Konzern Persistent übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat sähen den Angebotspreis von 81 Euro je Aktie als angemessen und fair an, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mit. Die Offerte bewertet das Aktienkapital von Nagarro insgesamt mit gut einer Milliarde Euro. Wenn genügend Anteilseigner das Angebot annehmen und die zuständigen Behörden zustimmen, soll die Mehrheitsübernahme im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen werden, hieß es weiter.

    ROUNDUP: Finanzkonzern W&W steigert Gewinn - Baufinanzierung mit Verlust

    KORNWESTHEIM - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat seine Verluste in der defizitären Baufinanzierung ein Stück weit eingedämmt. Konzernweit stieg der Überschuss im ersten Halbjahr so um 15 Prozent auf 105 Millionen Euro, wie der Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim bei Stuttgart mitteilte. Für das Gesamtjahr peilt Vorstandschef Jürgen Junker weiterhin einen Gewinn von 120 bis 150 Millionen Euro an.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,54 auf Tradegate (14. August 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -24,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 371,69 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +178,20 %/+189,47 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Energiekontor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursdruck nach der Senkung der 2026er EBT-Prognose von 40–60 auf 5–10 Mio. Euro. Ursache sind verzögerte Netzanschlüsse schottischer Windparks; geplante Ergebnisbeiträge verschieben sich teils von 2029 auf 2031. Diskutiert werden weitere Rückschläge unter 30 Euro, Nachkäufe und Verkäufe, hohe Verschuldung bei begrenztem Eigenkapital sowie die Bewertung und Belastbarkeit der Strategie bis 2028.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

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    dpa-AFX
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