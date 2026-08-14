BERENBERG stuft Jost Werke auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer habe ein grundsolides Zahlenwerk für das zweite Quartal ausgewiesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das obere Ende der bestätigten Spanne des Jahresausblicks erscheine gut erreichbar./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 56,10EUR auf Tradegate (14. August 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Jost Werke
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
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