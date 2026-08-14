JDC: Zahlen könnten den Ausbruch besiegeln

Damit die Börse genügend Rückenwind für diesen Schritt erhält, sollten die Halbjahreszahlen allerdings die hohen Wachstumserwartungen untermauern. Als wichtige Orientierungsgrößen bieten sich dabei 150 Mio. Euro Umsatz und 18 Mio. Euro EBITDA an. Werden diese Marken erreicht oder sogar übertroffen, wäre JDC auf einem guten Weg zu den Jahreszielen.

Am Dienstag könnte sich für die JDC Group gleich in zweifacher Hinsicht die Richtung entscheiden. Mit dem Halbjahresbericht steht ein wichtiger fundamentaler Gradmesser an, während die Aktie gleichzeitig vor einer charttechnischen Schlüsselmarke steht. Nach einer Erholung um fast 20 Prozent innerhalb von rund zwei Monaten kämpft der Kurs aktuell mit der 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde das zuletzt deutlich verbesserte Chartbild zusätzlich bestätigen.

Die Prognose sieht für 2026 Erlöse von 300 bis 330 Mio. Euro nach 250 Mio. Euro im Vorjahr sowie einen besonders kräftigen EBITDA-Anstieg von 20,6 auf 35 bis 38 Mio. Euro vor. Auch darüber hinaus sind die Ziele ambitioniert: Für das kommende Jahr werden bislang 450 bis 500 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 40 bis 50 Mio. Euro angepeilt.

Dass diese Dynamik nicht aus der Luft gegriffen ist, hatte bereits das Auftaktquartal gezeigt. Die Erlöse legten um rund 20 Prozent auf den Rekordwert von 74,9 Mio. Euro zu, das EBITDA sogar um 61 Prozent auf 8,1 Mio. Euro. Einen wesentlichen Anteil daran hatte die im vergangenen September übernommene FMK-Gruppe. Der Spezialist für digitale Leadgenerierung stärkt insbesondere die wiederkehrenden Umsätze und liefert damit eine wichtige Basis für die weitere Expansion.

Verbesserungspotenzial besteht hingegen noch beim organischen Plattformneugeschäft, das zum Jahresbeginn unter der Zurückhaltung der Anleger gelitten hatte. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten aufgehellt. Gleichzeitig verstärkt JDC mit der Erweiterung des Vorstands gezielt seine Vertriebsaktivitäten. Eine Belebung der Neukundengewinnung wäre deshalb neben den reinen Wachstumszahlen ein besonders interessantes Signal im Halbjahresbericht.

Damit treffen bei JDC derzeit mehrere mögliche Kurstreiber zusammen: eine bereits laufende technische Erholung, die derzeit umkämpfte 200-Tage-Linie und die Chance auf eine erneute Bestätigung der hohen operativen Dynamik. Fallen die Zahlen entsprechend aus, könnte der Halbjahresbericht genau den Impuls liefern, der der Aktie noch für einen nachhaltigen Ausbruch fehlt. Für spekulativ orientierte Anleger bleibt die Konstellation daher interessant.

(aktien-global.de, erstellt 14.08.26, 12:25 Uhr, veröffentlicht 14.08.26, 15:39 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (14. August 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar