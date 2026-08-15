Wilde Börsenparty: Steht die Milliardenwette vor dem Abgrund?

Aufschluss über die wirtschaftliche Lage der USA können die Einzelhändler geben, die in der kommenden Woche berichten. Allen voran Home Depot am Dienstag, und Walmart am Donnerstag.

Die Kalenderwoche 34 hält gleich einige wichtige Impulse für die Märkte bereit. Am Mittwoch wird das Fed-Protokoll veröffentlicht. Das erlaubt Einsicht in die Stimmung der Notenbank-Mitglieder: Tragen alle das Credo von Kevin Warsh, den US-amerikanischen Leitzins unberührt zu lassen? Er hält sich auch deshalb mit Erhöhungen zurück, weil die letzten Inflaionsdaten trotz der Iran-Krise moderat ausgefallen sind, obwohl sie noch weit vom 2-Prozent-Ziel der Fed entfernt sind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

WALMART

US-Präsident Donald Trump nannte die Senkung der Rindfleischpreise durch den US-Handelsriesen einen "wahrhaft patriotischen Akt."

Tatsächlich greifen die US-Amerikaner in Zeiten der hohen Inflation gerne auf die Produkte des Einzelhändlers zurück, der sich durch sein Monopol eine Preissetzungsmacht erarbeitet hat, und oft günstiger seine Waren anbieten kann, als die Konkurrenz.

Die Anteilsscheine von Walmart sind auf Jahressicht rund 16 Prozent im Plus, auch wenn sie zuletzt unter Druck standen. Aus der Value-Perspektive liegt das KGV der Aktie über seinen historischen Durchschnitten. Der 10-Jahres-Durchschnitt-KGV der Walmart-Aktie liegt bei rund 31,5, der 5-Jahres-Durchschnitt bei rund 35,9. Das aktuelle KGV liegt bei rund 38,5.

Somit ist die Aktie historisch am oberen Rand ihrer Bewertung: Das entspricht einem Bewertungsaufschlag von grob 27 bis 30 Prozent.

THE HOME DEPOT

Das Unternehmen verkauft Baumaterialien, Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Heimwerkerprodukte und bietet darüber hinaus Installationsservices sowie eine umfangreiche E-Commerce-Plattform für Heimwerker und Profis an. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 330,6 Milliarden US-Dollar.

Analysten erwarten im Vorfeld der Veröffentlichung einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 4,71 US-Dollar, was einem leichten Anstieg gegenüber 4,68 US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht.

Aber: Was sagen uns die Ergebnisse der kommenden Woche? Das und noch mehr Previews der Kalenderwoche 34 könnt ihr in der neuen Folge unseres Podcasts Börse, Baby! hören.

Neue Folgen von Börse, Baby! erscheinen immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

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